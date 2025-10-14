No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda

Santa Cruz de Tenerife contará con una nueva piscina de uso público, con la que el Ayuntamiento ampliará la oferta municipal de este tipo de instalaciones deportivas, para así dar respuesta a la elevada demanda existente en la capital. Se trata de la piscina ubicada en el colegio Miguel Pintor González, en el barrio de La Alegría, cuyo proyecto de reforma ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno. Así lo destaca la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, quien prevé que las obras, que supondrán una inversión de más de 1,3 millones de euros, comiencen en el verano del próximo año. Su ejecución se prolongará durante un plazo de diez meses.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, resalta que esta actuación no sólo permitirá al colegio recuperar su piscina, que permanece cerrada desde hace más de tres años, sino que también ésta se abrirá al uso ciudadano fuera del horario lectivo, es decir, por las tardes y los fines de semana. "Sin duda, tras la ejecución de este importante proyecto de reforma, la citada instalación se convertirá en un espacio de referencia deportiva y educativa en la ciudad", apuntó el regidor.

Trabajos

Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la renovación de la sala de máquinas, en la modernización del sistema de climatización, en la reparación del vaso de la piscina, en el acondicionamiento del perímetro de playa y en la construcción de nuevos vestuarios. El alcalde aclara que el Servicio de Deportes ha planificado la intervención en coordinación con la dirección del centro educativo," con el fin de minimizar el impacto de las obras en la actividad académica habitual".

Ampliación de la oferta

José Manuel Bermúdez insiste en que esta actuación no solo responde a una necesidad del colegio, sino también a una demanda de la ciudad. "El uso de la piscina del CEIP (colegio de educación infantil y primaria) Miguel Pintor González será público, contribuyendo, de esta manera, a ampliar la oferta deportiva en Santa Cruz", añade el alcalde.

Alicia Cebrián, concejala de Deportes en Santa Cruz. / El Día

Por su parte, la edil de Deportes apunta que esta obra forma parte de la estrategia municipal para aumentar el número de piscinas públicas en la capital chicharrera, "donde existe una gran demanda de espacios para la práctica deportiva y la natación escolar".

Otras piscinas

Cebrián aprovecha para indicar que a esta actuación se sumará el proyecto integral que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere llevar a cabo en la piscina municipal Acidalio Lorenzo, "para el que estamos buscando financiación con la colaboración del resto de administraciones públicas".

La nueva instalación en el barrio de La Alegría reforzará la red de infraestructuras deportivas de la capital, según lo asegura la edil responsable del área, y permitirá, añade Cebrián, mejorar la calidad de vida de los vecinos, "al ofrecer un recurso accesible tanto para el ámbito escolar como para el conjunto de la ciudadanía".

En la actualidad, además de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, situada en la avenida de Benito Pérez Armas, también forman parte de la oferta deportiva pública de Santa Cruz las piscinas de Añaza y de GoFit (en Tomé Cano). A éstas se sumará la piscina del colegio MIguel Pintor. "También recuperaremos la de Las Retamas, cuyo proyecto ya fue aprobado", comenta la edil.