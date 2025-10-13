SOS de Santa Cruz de Tenerife por los sintecho con trastornos mentales en el centro

El municipio de Santa Cruz de Tenerife pide ayuda ante el «elevado» número de incidentes que se están produciendo en la ciudad, «fundamentalmente en la zona centro», protagonizados por personas sin hogar con trastornos mentales y problemas de adicciones. El primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, del PP, ha planteado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la puesta en marcha en Santa Cruz de un plan de choque «novedoso y pionero» en las Islas, que incluye un servicio móvil, formado por un grupo de especialistas, que recorrería las calles de la capital tinerfeña, con una furgoneta, para atender in situ a los sintecho que presenten patologías mentales y/o problemas con las drogas.

«Ante lo que está ocurriendo en nuestro municipio y, en concreto, en el centro de la ciudad, es necesario tomar cartas en el asunto y actuar. Estamos teniendo un número de incidentes importante en dicha zona de Santa Cruz, con personas que claramente necesitan una atención específica psiquiátrica o de adicciones. Los sectores del comercio y la restauración nos han trasladado sus quejas y preocupación, pues la gente empieza a tener miedo ante las conductas de algunas de estas personas», comenta el también concejal del área de Sanidad.

Carlos Tarife recuerda que Santa Cruz de Tenerife cuenta con el único centro municipal de acogida (CMA) para personas sin hogar que existe en la provincia «y creo que en Canarias». Éste apunta que han sido muchas las ocasiones en las que el Ayuntamiento chicharrero, a través del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la edil de Atención Social, la nacionalista Charín González, ha reclamado al Cabildo y al Gobierno canario la creación de albergues para personas sin hogar en otros municipios de la Isla, porque la capital ya no da abasto.

Un paso más

«Además de que se dote a otros municipios de estos recursos, ahora también tenemos que dar un paso más allá de lo social y pedir ayuda sanitaria, pues se están produciendo situaciones y comportamientos en las calles que requieren de una atención urgente y específica; estamos hablando de personas que se niegan a acudir al centro municipal de acogida y que padecen trastornos mentales o adicciones», asevera el edil.

A pie de calle

El concejal de Sanidad explica que un grupo de especialistas le han presentado un proyecto para intervenir con estos ciudadanos «a pie de calle», para atenderlos, ayudarlos y derivarlos a otros recursos, «iniciativa que he trasladado a la Consejería de Sanidad, porque me parece una propuesta muy interesante y necesaria». Carlos Tarife asegura que dicho proyecto también ha despertado el interés del Gobierno canario, «pues lo están estudiando».

Plan de choque

En líneas generales, este plan de choque consistiría, según apunta Tarife, en la puesta en marcha de unidades móviles formadas por grupos de especialistas, como psicólogos, psiquiatras y médicos, que recorrerían las calles de la ciudad para atender a las personas con trastornos mentales e intentar convencerlas de acudir a un centro, y a aquellos que tengan problemas con las drogas. «En muchos casos, se dan las dos circunstancias», comenta el edil.

En concreto, para los ciudadanos con problemas de adicciones, se pondría en marcha el denominado plan de reducción de comportamientos adictivos y dependencias, «cuyo objetivo es construir una comunidad más segura y saludable, y disminuir la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas», se indica en el proyecto que el primer teniente de alcalde ha propuesto al Gobierno de Canarias.

Metabús

Una de las iniciativas que se llevarían a cabo se denomina Metabús, la cual consiste en una intervención «operativa dirigida a personas en situación de vulnerabilidad», que se realizaría a pie de calles. «El objetivo de esta actuación es la prestación de programas ambulatorios y móviles de reducción de daños con sustitutivos opiáceos a niveles terapéuticos».

Los especialistas que han presentado el proyecto al Ayuntamiento chicharrero aseguran que estos programas de mantenimiento con sustitutos de opioides son efectivos, «demostrando sus beneficios al aumentar la retención para el tratamiento, reducir el consumo de opioides ilícitos, reducir la actividad delictiva,reducir la infección por VIH/Sida y las hepatitis By C, y al reducir la mortalidad de las personas adictas». «Se trata de acercar los servicios a los pacientes, a las personas sin hogar con adicciones».

Intercambio de jeringuillas y reparto de preservativos

La metadona sería el sustituto opiáceo principal, con una dosis adecuada de entre 50 y 120 miligramos. El equipo de las unidades móviles se desplazaría a los puntos identificados en el municipio chicharrero, realizando la intervención durante no más de media hora en cada punto. Los servicios incluirían la administración de metadona, el intercambio de jeringuillas y reparto de preservativos, asesoría sanitaria para evitar infecciones, apoyo psicológico y social, derivación a otros programas de la red asistencial y posible realización de la prueba rápida del virus VIH en determinados casos.

«El personal debe trabajar desde la perspectiva de reducir riesgos para prevenir daños y desde la horizontalidad (de persona a persona), sin juzgar la elección de consumir. Si se consume, debe ser en las mejores condiciones higiénicas posibles. El paciente es quien decide si quiere dejar de consumir o no y el equipo ofrece todos los recursos a su alcance en base a la demanda», se señala en el plan.

Furgonetas

Las furgonetas o unidades móviles deberán contar con dispensadores, clorhidrato de metadona, agua, vasitos de mediación, preservativos, kits de jeringas para intercambiar, contenedores biológicos, rollos de papel, guantes, material de cura, tensiómetros, glucómetros y test de detección rápida del VIH.

El Metabús también contará con un programa de educación sanitaria, de integración socio-laboral, y de intervención comunitaria y familiar, según lo destaca el primer teniente de alcalde. «Estamos convencidos de que la Consejería de Sanidad nos ayudará a poner en marcha este proyecto piloto en las calles de Santa Cruz».