Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones

La Concejalía de Movilidad en Santa Cruz de Tenerife intervendrá en siete puntos negros del municipio para mejorar la seguridad vial en cruces y pasos de peatones, con el objetivo de evitar accidentes de tráfico y atropellos en estas zonas. El Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, ha aprobado este lunes, 13 de octubre, la licitación, por un importe de 316.359 euros, de la ejecución de las obras necesarias para reducir la siniestralidad en dichos puntos. Éstos se sitúan en la avenida Pico Teide, calle Marrero Torres, plaza de Los Patos, calle Alcalde Mandillo Tejero, avenida Benito Pérez Armas, calle Gavinet y calle Princesa Guayarmina.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que, con estas actuaciones, el Consistorio chicharrero "busca dar mayores garantías para la circulación de vehículos en la ciudad, en los cinco distritos". Indica que, una vez que se adjudique el contrato, los trabajos se tendrán que ejecutar en un plazo de ocho meses. La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), resalta la "importancia" de estas obras, con las que se atienden demandas ciudadanas y "se mejora la seguridad vial en nuestras calles".

Avenida Pico Teide

Una de las actuaciones consiste en la implantación de una glorieta en la intersección de la avenida Pico Teide con la calle Volcán Chaorra, en el Distrito Suroeste. "Con esta glorieta se ordenarán los movimientos de este cruce", apunta la edil de Movilidad. Asimismo, la obra incluye la instalación de pavimento táctil en los pasos de peatones existentes en el ámbito de la actuación.

Calle Marrero Torres

El siguiente proyecto tiene como objetivo la mejora de la seguridad peatonal en el entorno de la calle Marrero Torres, en el Distrito Ofra-Costa Sur. Para ello, se reforzará la señalización vertical en la calle El Rosario, mediante la sustitución de las actuales señales de los pasos de peatones por señales LED. Asimismo, se sustituirán las señales de advertencia de peligro Zona Escolar por señales LED, se ampliarán las aceras de los pasos de peatones situados frente a la iglesia y en la rambla General García Escámez, y se restituirá el firme de toda la vía, debido a su mal estado.

"Aprovechando que se aporta una capa de rodadura, se reforzará también la señalización horizontal de la calle, indicando en la misma ZONA ESCOLAR y señalizando la limitación de velocidad mediante marcas viales de color rojo, blanco y negro”, añade Alonso. Y por otro lado, se instalará pavimento táctil en los pasos de peatones, "pues el itinerario peatonal actual no es accesible".

Plaza de Los Patos

En la zona de la plaza de Los Patos, en el Distrito Centro-Ifara, "con el fin de evitar atropellos por conducción distraída", se proyecta la implantación de un paso de peatones inteligente con señales LED y placas LED iluminadas en la marca vial, que avisarán a los conductores de la presencia de peatones. Asimismo, se instalará pavimento táctil.

Calle Alcalde Mandilo Tejero

Las actuaciones previstas en el entorno de la calle Alcalde Mandillo Tejero, en el Distrito Salud-La Salle, consistirán en la colocación de señales LED en el paso de peatones de la calle Masca y en la implantación de pavimento táctil en el paso de peatones del cruce con la calle Simón Bolívar. Asimismo, a esta calle se le dotará de un paso de peatones, ejecutando una acera de dos metros en el jardín.

Calle Ganivet

En la zona de la calle Ganivet, en el Distrito Salud-La Salle, está prevista la implantación de dos señales en el paso de peatones situado en la calle Elisa González de Chávez y la creación de un nuevo paso de peatones en la calle Sansón y Barrios. "Y para garantizar la visibilidad en el cruce y mejorar la seguridad peatonal se ampliarán las aceras", resalta la edil de Movilidad.

Calle Princesa Guacimara

En la calle Princesa Guayarmina, en el Distrito Salud-La Salle, con el objetivo de mejorar la visibilidad y maniobrabilidad en la intersección, se proyecta la implantación de dos isletas ajardinadas. "Éstas evitarán el estacionamiento de los vehículos y protegerán el semáforo existente, que actualmente se encuentra en medio de la vía", comenta la concejala. Ésta añade que también está prevista la ejecución de una acera perimetral que rodee la plaza, "reordenando los estacionamientos existentes en la calle Benahore".

Por otra parte, se implantará pavimento táctil en los pasos de peatones de la calle Princesa Guayarmina con la calle Princesa Dácil; de Princesa Dácil con Princesa Guayarmina; de la calle Benahore con Princesa Dácil, y de Princesa Guacimara con las calles Benahore y Princesa Guayarmina.