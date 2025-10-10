Ultimátum de Santa Cruz de Tenerife a la empresa de limpieza: el Ayuntamiento rescindirá el contrato con Valoriza si no aumenta el personal

Santa Cruz de Tenerife ha dado un ultimátum a la empresa que se encarga del servicio municipal de recogida de residuos y limpieza de la ciudad, Valoriza. El Ayuntamiento chicharrero amenaza con rescindir el contrato si dicha entidad no aumenta el personal destinado a la limpieza de las calles.

Así lo ha asegurado el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, durante la Comisión de Control celebrada este jueves, 9 de octubre, a raíz de la comparecencia solicitada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, para que informara sobre el grado de cumplimiento de este contrato.

Tarife ha indicado que tanto él como el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ya se han dirigido a Valoriza para exigir el incremento de personal, con el objetivo de "mejorar el barrido en los barrios", en definitiva, la limpieza de las calles de la ciudad, "de sus calzadas y aceras". "Y le hemos dicho que si esto no se produce, resolveremos el contrato actual y sacaremos una nueva licitación", ha comentado el edil.

Más barrenderos

Para el también primer teniente de alcalde, el servicio de limpieza y de recogida de residuos en Santa Cruz de Tenerife necesita unos 40 barrenderos más, como mínimo. En la actualidad, se encargan de estas labores 75 empleados. Tarife ha apuntado que el Ayuntamiento es el primero que no está contento con la prestación actual del servicio, "un contrato que fue adjudicado cuando gobernaba el PSOE".

Penalizaciones

En este sentido, el concejal responsable del área informó de que, en los últimos tres años, el Consistorio capitalino ha impuesto a Valoriza penalizaciones por un valor de más de 1,3 millones de euros, con una media de 450.000 euros por año, "debido a incumplimientos del contrato".

Nuevo contrato

Carlos Tarife ha señalado que, sobre la limpieza en general en Santa Cruz de Tenerife, el primer crítico es él. Ha admitido que el actual contrato es insuficiente. Por ello, y de cara a la próxima licitación del servicio, el también primero teniente de alcalde ha adelantado que se incrementará la inversión anual, pasando de 22 a 25 millones de euros, y que se exigirá un incremento del personal.

Falta de civismo

A esta situación se debe sumar, según ha indicado Carlos Tarife en varias ocasiones, el hecho de que en la capital tinerfeña existe un problema de civismo. "No puede ser que haya personas que dejen sus enseres en la calle, sabiendo que hay un servicio recogida gratuito; que depositen las bolsas fuera de los contenedores, y que ensucien las calles tirando basura al suelo", ha comentado.

PSOE

Por su parte, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento chicharrero, Patricia Hernández, ha denunciado que Valoriza no está cumpliendo los objetivos del contrato por el que esta ciudad le paga. "Con respecto a la recogida de residuos, la consecuencia de que esta empresa no realice su trabajo es que los ciudadanos tendrán que pagar más por la tasa de basura, porque Valoriza no ejecuta bien la separación de los residuos", ha apuntado la exalcaldesa.

Cucarachas y ratas

Ésta ha instado al área de Servicios Públicos a rescindir de manera inmediata el contrato. "Si faltan trabajadores para limpiar la ciudad y recoger adecuadamente los residuos, el Ayuntamiento está tardando en resolver el contrato con Valoriza", ha señalado. Hernández también ha denunciado, una vez más, que no se están lavando los contenedores de basura, lo que está generando la proliferación de cucarachas y ratas.