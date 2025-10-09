La Virgen de Candelaria llega a Santa Cruz con refuerzos y desvíos en guaguas y tranvía

La próxima visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el sábado 11 de octubre, conllevará restricciones de tráfico, limitaciones de estacionamiento y modificaciones en el transporte público, según ha informado el Cabildo de Tenerife.

La empresa Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) aplicará una serie de medidas especiales para adaptar sus servicios al recorrido de la imagen, que partirá desde El Humilladero (distrito Suroeste) hasta la plaza de España.

Refuerzos y servicios especiales de Titsa

Desde las 07:00 horas, coincidiendo con el inicio del recorrido en Candelaria, Titsa habilitará guaguas de apoyo destinadas a las personas que participen en la visita. Entre ellas, una unidad acompañará a la comitiva por la TF-28, equipada con dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR), hasta su llegada al Hospital de La Candelaria, prevista sobre las 14:30 horas.

Además, se reforzarán las líneas 905 (Muelle Norte–Ofra) y 934 (Intercambiador–Taco–Santa María del Mar–Añaza–Intercambiador) entre las 07:30 y las 21:00 horas, en función de la demanda.

Debido al paso de la comitiva, diversas líneas sufrirán desvíos o suspensiones temporales. En el servicio urbano de Santa Cruz se verán afectadas las rutas 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 933-944, 934, 936, 937 y 939, mientras que las 914, 920 y 921 quedarán suspendidas entre las 18:00 y las 19:30 horas.

En cuanto al transporte interurbano, las líneas 014, 026, 055, 056, 120, 121, 112, 122, 138, 139, 219, 228, 232 y 233 modificarán sus recorridos, y la línea 238 permanecerá suspendida desde las 11:30 horas hasta la finalización de la procesión.

Titsa recuerda que toda la información estará disponible en www.titsa.com, en el teléfono 922 53 13 00 y en sus redes sociales.

Cortes en el tranvía

Por su parte, Metrotenerife informa que se producirán interrupciones parciales en las Líneas 1 y 2 del tranvía, coincidiendo con el paso de la Virgen. Los cortes se coordinarán con el Centro de Coordinación Operativo Insular (CECOPIN) para garantizar la seguridad de la peregrinación y del servicio.

El servicio se mantendrá operativo en el resto de los tramos, no afectados por la procesión. A partir del mediodía, se prevé suspender temporalmente la circulación en la avenida de Taco (Línea 2) y en la carretera de El Rosario (Línea 1).

Durante la tarde se programarán otros dos cortes en la Línea 1: uno en la plaza Weyler y otro en la calle Imeldo Serís.

El servicio se restablecerá progresivamente tras el paso de la comitiva, cuando el CECOPIN lo autorice.

Itinerario de la Virgen

La Virgen de Candelaria partirá a las 07:00 horas desde la Basílica de Candelaria y recorrerá la plaza de la Patrona de Canarias, calle Obispo Pérez Cáceres, avenida de la Constitución, avenida Marítima, TF-28, carretera general del Rosario, avenida Benito Pérez de Armas, plaza República Dominicana, plaza Weyler, calle El Pilar, calle La Marina y finalizará en la Iglesia Matriz de la Concepción.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recomienda utilizar el transporte público y seguir las indicaciones de la Policía Local y Fuerzas de Seguridad, así como la señalización especial habilitada durante la jornada. Toda la información actualizada sobre cortes, desvíos y servicios especiales podrá consultarse en las redes sociales oficiales del consistorio.