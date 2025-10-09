Santa Cruz de Tenerife reordenará la circulación en el carril bici de El Pilar y Villalba Hervás después de Navidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reordenará la circulación en las céntricas calles de El Pilar y Villalba Hervás, aunque los cambios no se producirán hasta después de las fiestas de Navidad y Reyes. Así lo ha decidido el Consistorio chicharrero en la reunión celebrada en la tarde de este jueves, 9 de octubre. Por lo tanto, los usos permitidos en dichas vías, en las que se ha desmantelado el carril bici , no se conocerán hasta enero del próximo año.

Asimismo, en esta reunión se ha tomado la decisión de volver a colocar los bolardos y separadores viales en la calle Méndez Núñez, donde también se habían retirado con motivo de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz este sábado, 11 de octubre. Mientras que en El Pilar y Villalba Hervás se reordenará el tráfico y no se volverán a instalar dichos elementos hasta que se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre el futuro de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, la calle Méndez Núñez recuperará las pilonas por "motivos de seguridad".

Con respecto a las calles de El Pilar y Villalba Hervás, el Ayuntamiento explica que se seguirán manteniendo reuniones para acometer, después de Navidad, la modificación del tráfico y el rediseño de la circulación en estas vías "de forma consensuada".

En la reunión, que estuvo presidida por el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, también participaron el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP); la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso (CC), y la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila (CC), además de los representantes de los Servicios Jurídicos y del área de Seguridad.

El pasado sábado, 4 de octubre, tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que desestima el recurso de reposición presentado por el Consistorio contra la paralización cautelar de las obras del carril bici en el centro de la ciudad, el alcalde anunció la retirada de la Red Ciclable en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, atendiendo así a la solicitud realizada por los comercios de zona centro, por tratarse de las vías en las que más problemas de tráfico se estaban produciendo.

Retirada de bolardos

El lunes se iniciaron los trabajos de retirada de los bolardos y separadores viales de las citadas calles, y también de Méndez Núñez, para facilitar la visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz este sábado. Y el marte, Bermúdez señaló que esta semana se decidirían los usos permitidos en El Pilar y Villalba Hervás, y si Méndez Núñez también se incluía en el desmantelamiento del carril bici.

Finalmente, y según lo acordado este jueves, se reordenará el tráfico en las dos primeras, pero habrá que esperar hasta después de Navidad, y en Méndez Núñez se volverán a colocar los bolardos. Y en el resto de la Red Ciclable todo continuará igual hasta que el Supremo resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad, la cual regula los carriles bici en la ciudad.

Multas

El Consistorio recuerda a la ciudadanía el "deber de cumplir con las normas de circulación vial, por lo que deben respetarse las distintas señalizaciones y su infracción será debidamente sancionada si se diera el caso".