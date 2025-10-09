Santa Cruz de Tenerife modifica su presupuesto en más de 4 millones para atender la demanda de ayudas sociales

El IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) de Santa Cruz de Tenerife ha entregado en lo que va de año más de 56.400 ayudas sociales a familias con escasos recursos, de las que más de 7.200 corresponden a tarjetas de alimentos. El pleno del Ayuntamiento chicharrero ha aprobado este jueves, 9 de octubre, con la abstención del PSOE, una modificación presupuestaria de más de 4 millones de euros para poder atender la demanda de prestaciones económicas de asistencia social (PEAS) en lo que queda de ejercicio. Hasta septiembre, el Consistorio ya se había gastado casi 11 millones de euros.

En concreto, esta modificación presupuestaria asciende a un total de 4.588.558 euros, de los que unos cuatro millones se destinarán a la concesión de PEAS, entre las que se encuentran ayudas destinadas a alimentos, al pago del alquiler, al abono de los recibos de agua y luz, o a la compra de electrodomésticos, y el resto se destinará a prestaciones para personas con discapacidad y a un subvención dirigida al nuevo servicio de atención a los mayores creado en el barrio de La Alegría. Así lo ha informado la concejala del IMAS, la nacionalista Charín González.

Integración del IMAS

Por otro lado, el pleno también ha aprobado, en una sesión extraordinaria, el inicio del expediente para la integración del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Atención Social a la entidad matriz del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Charín González ha asegurado que con dicha integración, la atención social en el municipio "ganará en eficacia, porque se eliminan duplicidades y se reducen los trámites, y en transparencia".

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bemúdez, ante las críticas de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que acusó a la edil de Atención Social de haberse "cargado el IMAS" y que señaló que los trabajadores pedían a gritos esta integración, aseguró que este procedimiento forma parte de una estrategia que inició el Consistorio en su momento. "Lo mismo ocurrió con Deportes y lo mismo ocurrirá con Cultura. Es totalmente falso que este proceso se haya iniciado por petición del personal", comentó el regidor.