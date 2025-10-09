Santa Cruz de Tenerife aprueba el aumento de la tasa de basura: los contribuyentes pagarán entre 70 y 150 euros al año

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este jueves, 9 de octubre, de manera provisional, en un pleno extraordinario, el incremento de la tasa de la basura en el municipio, en concreto, la modificación de la ordenanza fiscal que regula este impuesto. Dicho aumento se sitúa en torno al 50%, como media, según lo ha anunciado ya el Consistorio, que también ha dejaro claro en varias ocasiones que el conocido como basurazo es una obligación impuesta a todos los municipios por el Gobierno de España, presidido por el PSOE. La modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y, a partir de entonces, los contribuyentes de la capital chicharrera pagarán por el recibo de la basura entre unos 70 y 150 euros al año, en función del valor catastral de los inmuebles y del número de residentes, en el caso de las viviendas, y del valor catastral y de los usos, en el caso de las empresas.

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de gestión de residuos sólidos urbanos de Santa Cruz fue aprobada solo con los votos a favor del equipo de Gobierno, formado por CC y PP, y del edil no adscrito, Juan Manuel Hermoso, pues Vox y el PSOE votaron en contra. Ante lo sucedido en el pleno con las votaciones, en relación al rechazo del grupo municipal socialista, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, sentenció que hará "todo lo posible para que los ciudadanos y empresas de este municipio sepan que el culpable de este incremento del recibo de la basura es el PSOE, así tenga que ir a contárselo a los vecinos uno por uno". El regidor chicharrero denuncia que el Gobierno español, para cumplir la normativa europea, ha escogido el camino más fácil, "cuando lo podría haber hecho de otra manera". "Ha decidido que sean los vecinos los que paguen más y que sean los ayuntamientos los que tengan que dar la cara".

"Ridículo"

Por su parte, el concejal de Hacienda y portavoz de CC, el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, que criticó duramente que el PSOE en el Ayuntamiento haya votado en contra de una medida que "ha impuesto su mismo partido en el Gobierno de España", calificando lo sucedido de "ridículo", manifestó que el equipo de Gobierno (CC y PP) aprueba esta medida sin estar de acuerdo, "porque tenemos que acatar la ley", en la que se establece que "el que contamine pague". "Es un incremento que debemos aplicar porque nos obliga el PSOE, aunque aquí su portavoz, Patricia Hernández, vote en contra, inventándose excusas que no tienen sentido. Es un incremento que no tiene explicación y es improductivo, porque no proporcionará ninguna mejora en la gestión de los residuos y limpieza para los ciudadanos", indicó.

Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz / Arturo Jiménez

Bonificaciones

José Alberto Díaz Estébanez destacó que, ante esta obligación, el Ayuntamiento sí ha hecho todo lo posible para que la carga fiscal sea la menor posible, implementando, en el caso de las viviendas, los criterios, para aplicar el incremento, del valor catastral y del número de residentes, "porque entendemos que a mayor valor catastral, más poder adquisitivo se tiene, y a mayor número de residentes, más residuos se generan". Asimismo, añade el edil recuerda que se establecerán una serie de bonificaciones, como la reducción del 50% para las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social; de un 25% para los inmuebles que no estén ocupados, "porque no generan residuos"; de un 50% para las familias numerosas con categoría especial; y del 10% a los ciudadanos que utilicen el contenedor marrón para separar la basura orgánica del resto de residuos.

El edil señaló que, con respecto a los domicilios, el Consistorio estima que, para las tres cuartas partes de las viviendas, la subida del recibo oscilará entre el 20 y el 50%, mientras que para el 25% restante de casas del municipio, el incremento oscilará entre el 50 y el 80%. En la actualidad, se abona un tasa fija de 69 euros. En el caso de los negocios, no existe actualmente una tasa única, pues el coste del recibo depende de los metros cuadrados de la superficie de la actividad económica y de los usos.

Sin contenedor marrón

La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, explicó que el voto en contra de su partido se debe a que la modificación de la ordenanza propuesta por el Ayuntamiento chicharrero "no fomenta el reciclaje, tal y como lo establece la ley; no se han hecho los cálculos bien, y no se realiza un reparto justo de las cargas y de la contaminación". En este sentido, Hernández puso como ejemplo que una familia de tres miembros pagará unos 111 euros, mientras que un restaurante con 50 mesas, pagará unos 147 euros, sólo 36 euros más.

Además, señaló la exalcaldesa socialista, la modificación de la ordenanza incluye una bonificación, refiriéndose al 10% de reducción para los ciudadanos que utilicen el contenedor marrón, que "solo beneficia a unos pocos, a los vecinos de los distritos Centro-Ifara y Salud-La Salle, dejando fuera a los del Suroeste, Anaga y Ofra-Costa Sur, porque en estos distritos no existen este tipo de depósitos".

Al respecto, el concejal de Servicios Públicos y portavoz del PP, Carlos Tarife, que también criticó que el PSOE votara en contra de una medida impuesta por su partido, lo que calificó de "bochornoso", manifestó que lo que tendría que haber hecho el Gobierno central es aprobar una moratoria para que a los municipios les diera tiempo de implantar el contenedor marrón. "De todas formas, estamos trabajando en ello, para que todo Santa Cruz pueda beneficiarse de dicha bonificación", apuntó.

"Fanatismo climático"

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, denunció que esta medida, impuesta por el Gobierno de España, sólo responde al "fanatismo climático" de algunos partidos, "la cual no beneficia ni a los ciudadanos ni a las empresas". "La población pagará más por la basura y todo seguirá igual. Además, será imposible controlar o averiguar quien contamina más, ni siquiera con un inmenso Gran Hermano", señaló.