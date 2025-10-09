Fiestas adelanta a estos días el primer pago de la contratación a los grupos del Carnaval

No ha transcurrido un mes y medio del inicio de los ensayos de los grupos del Carnaval, en el mejor de los casos, y ya la novel Entidad Pública Empresarial que sustituye al organismo autónomo ha comenzado el abono de la primera de las dos partes de la contratación que satisface cada año el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al centenar de murgas, comparsas, agrupaciones musicales, coreográficos, rondallas... que protagonizan los concursos, desfiles y galas.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, confirmó que gracias al nuevo modelo de gestión ya se ha comenzado el pago; de hecho, este mismo jueves 9 de octubre una veintena de formaciones ya ha percibido la aportación municipal que le permite afrontar la contratación de costureras, telas, directores musicales y letristas entre otros recursos que se precisan para que las carnetolendas se desarrollen con esplendor el próximo mes de febrero.

Además del adelanto en la fecha del primero de los dos pagos -el segundo se realizará como es tradición al final del Carnaval-, también la organización incrementa un 5 por ciento el dinero que destina a los grupos, que se suma al diez por ciento que se aplicó en la edición anterior.

Subida del 15% en dos años

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará este año 772.000 euros a los grupos del Carnaval 2026, un 15% más que hace dos ediciones. El incremento, confirmado por el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, se traduce en un esfuerzo económico que pretende reconocer la dedicación de los colectivos que dan vida a la fiesta más importante de la ciudad.

De esa cantidad, cada grupo recibirá el 50% de su ayuda en octubre, para que puedan afrontar los gastos de vestuario, materiales o alquileres de locales de ensayo. El pago inicial asciende, por tanto, a 386.000 euros, que se distribuirán entre las distintas modalidades.

Comparsas, las mejor pagadas

Entre todas las categorías, las comparsas son las que percibirán la cuantía más alta: 17.313,45 euros por grupo, un reflejo del alto nivel de producción y número de participantes que caracteriza sus espectáculos.

Le siguen las rondallas, con 10.743,81 euros, y las murgas adultas, que cobrarán 9.302,37 euros cada una.

Las agrupaciones musicales recibirán 8.541,02 euros, mientras que las murgas infantiles, auténtica cantera del Carnaval, percibirán 7.789,32 euros.

Los grupos coreográficos, más pequeños en estructura pero constantes en presencia, contarán con 4.578,30 euros.

Finalmente, la Canción de la Risa —una modalidad que gana adeptos— recibirá 1.050 euros por colectivo.

El dinero que llega en octubre

El primer pago, equivalente al 50%, se abonará durante este mes de octubre. Así, por ejemplo, una comparsa recibirá 8.656,72 euros de adelanto, mientras que una murga adulta ingresará 4.651,18 euros, y una infantil, 3.894,66 euros. El resto se abonará tras el Carnaval, una vez justificada la participación en los concursos oficiales y actos de calle.

Apoyo real al esfuerzo creativo

Caraballero explicó que este aumento responde a la intención de “reforzar el compromiso con el movimiento asociativo del Carnaval, verdadero motor de la fiesta”.

El concejal destacó que las ayudas compensan parte de los gastos que asumen los grupos: vestuario, diseño, música, atrezzo, transporte o coreografía. Cada euro invertido en los grupos del Carnaval vuelve multiplicado en ilusión, espectáculo y promoción para la ciudad”, afirmó el edil.

El Carnaval, una inversión que se multiplica

La subida —del 5% respecto a 2025 y 10% sobre 2024— garantiza la continuidad de un modelo que reconoce el trabajo colectivo detrás del Carnaval de Santa Cruz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Los grupos ya se preparan para volver a escena, sabiendo que el apoyo municipal llega a tiempo para impulsar los ensayos, los talleres de costura y la creatividad que alimenta la siempre esperada celebración del Carnaval