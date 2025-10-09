Así afectará la llegada de la Virgen de Candelaria al tráfico y al transporte en Santa Cruz este fin de semana
El regreso de la imagen a la capital tinerfeña movilizará un amplio dispositivo de seguridad, con cortes de calles, desvíos de guaguas y suspensión temporal del tranvía
La llegada de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife este sábado supondrá un despliegue especial de seguridad, tráfico y transporte para garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos.
El operativo, coordinado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, incluye cortes de calles, eliminación de aparcamientos, desvíos de guaguas y suspensión temporal del tranvía durante el paso de la comitiva.
El recorrido de la imagen mariana, acompañada por miles de fieles y peregrinos, partirá desde la carretera general del Sur (TF-28), en El Humilladero, y avanzará hacia el centro de la capital hasta la iglesia de La Concepción, donde culminará la jornada con un acto religioso.
Itinerario y calles afectadas
El itinerario se iniciará en la TF-28, a la altura de El Tablero, y continuará por la carretera del Rosario, las calles Alcalde García Ramos y Ganivet, y las avenidas Benito Pérez Armas, Madrid, Bélgica y de La Asunción.
La procesión avanzará luego por Ramón y Cajal, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y Francisco La Roche, donde tendrá lugar un acto institucional de bienvenida.
Posteriormente, la Virgen regresará por Francisco La Roche, La Marina, Villalba Hervás, San Francisco, Cruz Verde, Imeldo Serís, Candelaria, Santo Domingo y plaza de la Iglesia, hasta llegar al templo de La Concepción.
Supresión de estacionamientos y horarios
Desde este viernes se aplicarán restricciones de estacionamiento en varios tramos de la TF-28, entre Barranco Grande y el límite del municipio.
El sábado, las medidas se intensificarán en distintas calles del recorrido procesional:
- En la carretera del Rosario, frente al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, se eliminará la parada de taxis desde las 07:00 horas.
- A partir de las 11:00 horas, quedará prohibido aparcar en la calle Ganivet (sentido descendente), en la avenida de Madrid y en un tramo de la avenida de Bélgica.
- En la calle Ramón y Cajal, se suprimirán estacionamientos en ambos márgenes entre la avenida de la Asunción y Galcerán, desde las 13:00 horas hasta el paso de la procesión.
- Desde las 19:00 horas, también se eliminarán plazas en General Gutiérrez (entre La Marina e Imeldo Serís) y en La Marina, donde quedarán anuladas las zonas de carga y descarga, aparcamientos de motos y paradas de taxi.
Además, por motivos de seguridad, se activará toda la red de pilonas retráctiles de la ciudad y se reforzará la vigilancia con Policía Local, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad.
El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que respete la señalización provisional y las indicaciones de los agentes, especialmente en los tramos afectados por el paso de la comitiva.
Desvíos en las líneas de guaguas urbanas
Las líneas de guaguas de Titsa sufrirán alteraciones de recorrido y horario durante toda la jornada del sábado.
Algunos de los principales cambios serán los siguientes:
- Línea 902: operará desde y hasta la Plaza de Los Patos entre las 18:00 y las 20:00 horas.
- Línea 903: entre las 15:30 y las 17:30 horas, realizará el recorrido de la línea 923. Desde las 17:30 a 19:30 horas, circulará por República Argentina, Panamá, Manuel Hermoso Rojas, La Salle y Méndez Núñez, recuperando su trayecto habitual a las 19:30 horas.
- Línea 904: funcionará también entre Plaza de Los Patos y su destino habitual entre las 18:00 y las 20:00 horas.
- Línea 905: entre las 14:00 y las 15:30 horas, se trasladará la parada de González Campos a Sargentos Provisionales.
- Línea 906: entre las 17:30 y las 17:45 horas, desviará su recorrido por Avenida San Sebastián debido al cierre de Benito Pérez Armas.
- Línea 908: sufrirá desvíos entre las 14:00 y las 19:30 horas, especialmente en el tramo de Casa Cuna – Reyes Católicos.
- Línea 911: entre las 17:45 y las 18:15 horas, habrá cortes puntuales en el cruce de Luis de la Cruz con Avenida Bélgica.
- Línea 912: operará desde y hasta la Plaza de Los Patos de 18:00 a 20:00 horas.
- Líneas 914, 920 y 921: quedarán suspendidas temporalmente mientras se mantengan cerradas Reyes Católicos, La Asunción, El Pilar y Plaza Weyler, aproximadamente entre las 18:00 y las 21:00 horas.
También se verán afectados los servicios que conectan con Taco, Ofra, Tíncer y Chamberí, como las líneas 933, 934, 936, 937 y 939, que realizarán desvíos por la TF-1, TF-2 y TF-5, según el tramo horario.
Suspensión temporal del tranvía
El servicio de Metrotenerife también se verá afectado durante el paso de la comitiva, con cortes en los puntos donde las vías del tranvía se crucen con el recorrido de la procesión.
La compañía prevé reanudar la circulación normal una vez concluido el tránsito de peregrinos por cada tramo.
