Santa Cruz de Tenerife responde al tirón de orejas del Comisionado de Transparencia: niega que no haya facilitado información sobre el carril bici

Ante el tirón de orejas del Comisionado de Transparencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por no responder a una solicitud vecinal de información sobre el proyecto del carril bici en el centro de la ciudad, el Consistorio chicharrero niega que esto haya sido así, asegurando que actuó dentro del marco legal y cumpliendo todos los plazos establecidos por la Ley Canaria de Transparencia.

El Ayuntamiento destaca su «firme compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, pilares fundamentales de su gestión». Señala que la comunicación realizada por el Comisionado sobre la solicitud de información presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén «no se ajusta a lo recogido en el expediente municipal».

«Todas las actuaciones se realizaron dentro del marco legal. La solicitud vecinal fue registrada el 22 de abril de 2024 y se abrió expediente al día siguiente. Posteriormente, el área de Transparencia remitió encargos de información al área de Movilidad los días 10 de mayo y 28 de junio de 2024, obteniendo respuesta mediante informe técnico el 10 de julio del mismo año. Con toda la documentación recabada, el Ayuntamiento emitió resolución concediendo el acceso a la información el 16 de julio de 2024, notificada a la interesada el 23 de julio de 2024», explican fuentes municipales.

No obstante, continúan, el Comisionado de Transparencia recibió una reclamación presentada por la asociación el 19 de julio de 2024, por presunto silencio administrativo. Dicha reclamación llegó formalmente al Ayuntamiento el 14 de agosto de 2024, «cuando la resolución municipal ya había sido emitida y notificada». «El 13 de septiembre de 2024, el Consistorio capitalino remitió al Comisionado comunicación acreditando que la información había sido entregada, sin que existiera incumplimiento por parte del Ayuntamiento».