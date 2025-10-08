Santa Cruz de Tenerife intenta en las redes que los jóvenes conozcan todo lo que se puede hacer en la ciudad

Santa Cruz de Tenerife tiene un plan y ahora, también tú. Así se denomina la campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento chicharrero en las redes sociales, Instagram y Tick Tock para que los jóvenes conozcan todo lo que se puede hacer en el municipio, para facilitarles información sobre toda la oferta municipal relacionada con el ocio, la cultura, la formación y becas.

"Y es que hemos detectado que muchos jóvenes desconocen las numerosas actividades que se desarrollan en este municipio y las instalaciones diseñadas específicamente para ellos, como las casas de la juventud Siliuto, situada en el barrio de El Toscal, y Mascareño, en La Salud", han señalado este miércoles, 8 de octubre, el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez (CC), y la edil responsable del área, Charín González (CC).

Éstos aprovecharon para recordar que ya se está trabajando en la creación de otra casa de la juventud para el Suroeste, que se situará en El Sobradillo, en el edificio que ocupaba la empresa Crea Hogar. El Consistorio prevé licitar la ejecución de las obras para acondicionar el inmueble, que también acogerá otros servicios municipales, antes de que finalice este mandato.

La campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, a través del área de Juventud y Educación, para hacer llegar a los jóvenes toda esta información, consiste en una estrategia audiovisual diseñada para "dar visibilizar a la oferta municipal de becas, ocio y asesoramiento, a través de vídeos protagonizados por jóvenes de los cinco distritos de la capital (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle, Suroeste, Anaga y Centro-Ifafa)".

"Santa Cruz Tiene Plan no es solo una frase, es una declaración de intenciones. Es la forma que hemos elegido para decirle a nuestra juventud que esta ciudad les acompaña, les escucha y quiere construir el futuro con ellos. Porque cuando los jóvenes saben que tienen opciones, nace el vínculo con su territorio", declara el alcalde.

Según explica la edil de Juventud y Educación, la campaña arranca con una serie de Reels grabados con "jóvenes reales, que muestran desde dentro y en primera persona muchos de los recursos que ofrece el Ayuntamiento: casas de juventud, talleres, asesoramiento, programas europeos y actividades de Distrito Joven, entre otros".

Cada distrito tendrá su propio vídeo, grabado en su entorno y protagonizado por jóvenes del barrio, apunta González. Los vídeos se irán publicando a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, así como en los perfiles de Juventud en redes sociales. Además, destaca la edil, se invitará a los propios jóvenes a sumarse a la campaña creando sus propios vídeos con el hashtag #SantaCruzTienePlan, mostrando aquello que para ellos sí es un plan en la ciudad.

Distrito Joven

Entre los recursos que ofrece el Consistorio chicharrero se encuentra, por ejemplo, Distrito Joven, un programa que cada trimestre propone actividades en los cinco distritos del municipio. La iniciativa incluye talleres, rutas, acciones artísticas, encuentros y "propuestas innovadoras en ámbitos como la tecnología, la cultura urbana o el deporte, configurándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y expresión juvenil".