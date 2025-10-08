Santa Cruz de Tenerife recibe 12,1 millones de Europa para su transformación urbana

Santa Cruz de Tenerife recibirá 12,1 millones de euros de Europa para su transformación urbana, en el marco de la convocatoria de los Planes de Actuación Integrados de Desarrollo Urbano Sostenible (EDIL). Esta cifra sitúa a la capital chicharrera entre los municipios canarios que recibirán el máximo importe de financiación posible en esta convocatoria, presupuesto que se destinará a la ejecución de más de una decena de proyectos, con una inversión total de 14,2 millones. Entre éstos se encuentra la creación del nuevo parque de Cabo Llanos, la construcción de casi un centenar de viviendas sociales en Ofra, la creación de zonas de sombra en la calle Castillo y la peatonalización de la parte trasera del Mercado Nuestra Señora de África.

El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), afirma que las actuaciones diseñadas por el Ayuntamiento para impulsar la transformación urbana de la ciudad se centran en cuatro ejes: movilidad, digitalización, vivienda y sostenibilidad. «Hemos logrado la máxima financiación de Canarias, lo que supone un respaldo a la calidad técnica del plan presentado por el Consistorio. Hemos establecido un plan de acciones sólido y realista, con proyectos que transformarán la capital y mejorarán la calidad de vida de los chicharreros».

Por su parte, el edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife (PP), destaca que el Plan EDIL está diseñado para hacer una ciudad más verde, accesible, moderna y digital. «Hemos apostado por proyectos que integran sostenibilidad, innovación y participación ciudadana». Es cierto, según lo reconoce el también primer teniente de alcalde, que Santa Cruz solicitó, en el marco de esta convocatoria europea, 20 millones para la ejecución de una quincena de actuaciones. Finalmente, ha recibido 12,1 millones para una inversión de 14 millones, pues el EDILfinancia el 85% de las acciones previstas.

El Consistorio tendrá que seleccionar las proyectos prioritarios, pues pidió 20 millones para 15 actuaciones

«Por ello, ahora tendremos que decidir a qué proyectos damos prioridad. Ejecutaremos todo lo previsto, pero se desarrollarán primero aquellos a los que destinemos la financiación europea recibida. De todas, formas, si Santa Cruz cumple los plazos de ejecución y otros municipios no lo hacen, se podrá reasignar desde Europa y el Gobierno central la senda financiera y aumentar nuestra financiación, lo que refuerza nuestra responsabilidad de ejecutar con eficacia», apunta Tarife.

Resalta que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Santa Cruz permitirá desplegar un conjunto de actuaciones centradas en movilidad sostenible, digitalización, dinamización, sostenibilidad ambiental, mejora del entorno urbano y cohesión social, en línea con los objetivos de la Agenda Urbana Española y los principios del Pacto Verde Europeo.

Quince proyectos

Las quince propuestas que se presentaron son: suministro de red wifi en dependencias municipales; despliegue de una plataforma Smart City; gestión integral de la movilidad de la ciudad; comunicación proactiva con la ciudadanía; infraestructuras verdes, como el parque de Cabo Llanos; carriles bicis; sombras en la ciudad, como la actuación prevista en Castillo; peatonalización de las calles colindantes en el Mercado; proyecto de gestión de residuos en eventos e instalaciones municipales; construcción de vivienda pública; centro municipal de industrias creativas digitales;capacitación digital a personas mayores, dependientes o con discapacidad; entornos escolares seguros;instalación de zonas de ocio y deporte inclusivas, e inversión en rutas turísticas.