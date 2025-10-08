Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias

Plaza de Las Milicias Canarias. Así se denomina desde este miércoles, 8 de octubre, la conocida popularmente como plaza del Orche, el nuevo espacio peatonal del centro de Santa Cruz de Tenerife, situado entre las calles Méndez Núñez y Veinticinco de Julio, por el que antes circulaban y aparcaban los coches.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el jefe del Mando de Canarias, teniente general Julio Salom, acompañados por numerosas autoridades civiles y militares, descubrieron este miércoles la placa que da nombre al nuevo espacio público, inaugurándolo también de manera oficial, aunque las obras finalizaron hacen algunos meses.

Bermúdez señaló que a partir de ahora esta plaza, destinada al encuentro y esparcimiento de los ciudadanos, pasa a llamarse Las Milicias Canarias, una denominación propuesta, según explicó, por diversas administraciones e instituciones para "rendir homenaje a todos los chicharreros y canarios que, sin distinción de origen o profesión, en algún momento de la historia defendieron esta ciudad y su Isla".

Milicias canarias

"El nombre de esta plaza evoca memoria, gratitud y orgullo por un pasado que nos inspira a seguir cuidando nuestro patrimonio y nuestra identidad. Las Milicias Canarias surgieron como cuerpos de defensa organizados por los propios vecinos, ante la escasez de tropas regulares enviadas desde la Península. Cada barrio y localidad tenía su propia compañía de milicias. Así nacieron por ejemplo las Milicias de Taganana, reclutadas entre los hombres del valle y el caserío costero", apuntó el regidor.

Añadió que su papel, junto a las milicias de La Laguna, Güímar, La Orotova, Abona y Santa Cruz, fue vital para repeler el ataque de los británicos el 25 de julio de 1797, del almirante Nelson, "lo que hoy todos conocemos como la Gesta del 25 de Julio". "Son a esos hombres y mujeres a los que hoy reconocemos, denominando este espacio como plaza de Las Milicias Canarias".

Este acto protocolario contó también con la presencia de la Cuarta compañía de las milicias ubicadas en Taganana, que cada año recrea la Librea en este pueblo de Santa Cruz. Ésta llegó acompañada también de las aguadoras y de los recreadores de la Gesta del 25 de Julio de 1797.

Una nueva plaza

Por otra parte, el alcalde resaltó que con la peatonalización de la conocida coloquialmente como zona del Orche, por la popular cafetería que se encuentra en el entorno y por ser una de las principales zonas de baile del Carnaval en la calle, la ciudad ha ganado un nuevo espacio para el ocio y el esparcimiento. "En donde antes había coches, ahora hay vegetación, bancos para descansar y un lugar para el encuentro de los ciudadanos. Y hemos mantenido las emblemáticas farolas", manifestó Bermúdez.

Obras

Las obras de peatonalización de este espacio, que tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados, comenzaron en noviembre de 2024 y su ejecución supuso una inversión de más de 660.000 euros. Los trabajos se paralizaron cuando se celebraron los pasados Carnavales, aunque ya prácticamente la plaza estaba lista. Las últimas labores que se realizaron consistieron en la instalación del mobiliario y en la dotación de vegetación. Se han plantado más de una decena de árboles, como flamboyanes, palmeras y ficus, y se ha utilizado, para el pavimento, piedra chasnera, convirtiéndose en la primera plaza del municipio con este material canario.