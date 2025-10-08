San Andrés recoge firmas para instalar en el pueblo un monumento a la vendedora de pescado
La Asociación El Pescador solicita al Ayuntamiento una escultura para homenajear el trabajo de estas mujeres
La Asociación de Vecinos El Pescador comenzará en el mes de noviembre a recoger firmas para solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la instalación, en el pueblo de San Andrés, de un monumento que homenajee la figura de las vendedoras de pescado.
Este colectivo ciudadano de San Andrés señala que ya ha anunciado la iniciativa en la red social Facebook y en sólo unas horas, según apunta, "es una de las publicaciones más apoyadas". "Nos gustaría contar con una escultura que llamaríamos La Vendedora de Pescado, para homenajear el sacrificio de tantas mujeres que vendían pescado por nuestras calles para sacar adelante a sus familias", explica la asociación.
La intención, comenta el colectivo, es que el monumento se instale en la primera rotonda de entrada al pueblo, para que "todo el mundo pueda verla". La asociación considera que ésta es la ubicación idónea ya que todos los vehículos que se dirigen hacia la playa de Las Teresitas tienen que pasar por allí.
Por ejemplo, el municipio de Puerto de la Cruz ya cuenta con un monumento a la Pescadora, el cual se ha convertido en un de los símbolos más representativos de la ciudad. Se trata de una escultura tallada en bronce realizada en el año 2008 por Julio Nieto.
