Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

San Andrés recoge firmas para instalar en el pueblo un monumento a la vendedora de pescado

La Asociación El Pescador solicita al Ayuntamiento una escultura para homenajear el trabajo de estas mujeres

Infografía facilitada por la Asociación El Pescador.

Infografía facilitada por la Asociación El Pescador. / El Día

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Vecinos El Pescador comenzará en el mes de noviembre a recoger firmas para solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la instalación, en el pueblo de San Andrés, de un monumento que homenajee la figura de las vendedoras de pescado.

Este colectivo ciudadano de San Andrés señala que ya ha anunciado la iniciativa en la red social Facebook y en sólo unas horas, según apunta, "es una de las publicaciones más apoyadas". "Nos gustaría contar con una escultura que llamaríamos La Vendedora de Pescado, para homenajear el sacrificio de tantas mujeres que vendían pescado por nuestras calles para sacar adelante a sus familias", explica la asociación.

La intención, comenta el colectivo, es que el monumento se instale en la primera rotonda de entrada al pueblo, para que "todo el mundo pueda verla". La asociación considera que ésta es la ubicación idónea ya que todos los vehículos que se dirigen hacia la playa de Las Teresitas tienen que pasar por allí.

Noticias relacionadas y más

Por ejemplo, el municipio de Puerto de la Cruz ya cuenta con un monumento a la Pescadora, el cual se ha convertido en un de los símbolos más representativos de la ciudad. Se trata de una escultura tallada en bronce realizada en el año 2008 por Julio Nieto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
  2. Santa Cruz de Tenerife recupera un tramo de calle cerrado desde hace una década
  3. La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
  4. Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos
  5. Más horas para el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: abierto el procedimiento para cerrar más tarde en Halloween y Navidad
  6. Trescientos voluntarios escoltarán a la Virgen en su visita a Santa Cruz
  7. ¿Qué se puede hacer en el carril bici desmantelado?: Santa Cruz de Tenerife decidirá esta semana los usos permitidos
  8. Nuevo varapalo judicial al carril bici de Santa Cruz: la justicia rechaza el recurso del Ayuntamiento contra la paralización de las obras

San Andrés recoge firmas para instalar en el pueblo un monumento a la vendedora de pescado

San Andrés recoge firmas para instalar en el pueblo un monumento a la vendedora de pescado

Proponen que el carril bici de Santa Cruz de Tenerife se convierta en una senda peatonal

Proponen que el carril bici de Santa Cruz de Tenerife se convierta en una senda peatonal

Instalarán dos mil sillas en el lago de la plaza de España para el acto de bienvenida a la Virgen de Candelaria

Instalarán dos mil sillas en el lago de la plaza de España para el acto de bienvenida a la Virgen de Candelaria

El retablo de María de la O, la sorpresa que atesora la iglesia que acogerá a la Virgen de Candelaria

El retablo de María de la O, la sorpresa que atesora la iglesia que acogerá a la Virgen de Candelaria

La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz

La iglesia de La Concepción se viste de gala para recibir a la Virgen de Candelaria en Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife recupera un tramo de calle cerrado desde hace una década

Santa Cruz de Tenerife recupera un tramo de calle cerrado desde hace una década

¿Qué se puede hacer en el carril bici desmantelado?: Santa Cruz de Tenerife decidirá esta semana los usos permitidos

¿Qué se puede hacer en el carril bici desmantelado?: Santa Cruz de Tenerife decidirá esta semana los usos permitidos

Un grupo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se inscribe en el concurso de chirigotas de Cádiz

Un grupo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se inscribe en el concurso de chirigotas de Cádiz
Tracking Pixel Contents