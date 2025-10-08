Proponen que el carril bici de Santa Cruz de Tenerife se convierta en una senda peatonal

El colectivo Tenerife por la Bici solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que la Red Ciclable en la zona centro del municipio se convierta en una "senda peatonal" mientras se espera por el fallo del Tribunal Supremo, con el que se decidirá el futuro del carril bici de la capital. Señala que, durante el tiempo que tarde en llegar la decisión judicial, la Red Ciclable no puede transformarse en un "garaje al aire libre" para coches y furgones.

"Tanto los aparcamientos para residentes como las plazas para los carga y descarga deben regularse adecuadamente para evitar carencias pero también excesos. Defendemos la ciudad para las personas. No para los coches", afirma Paco Roda, portavoz del citado colectivo.

Peatonalización

Tenerife por la Bici, que sigue defendiendo la implantación de la Red Ciclable en el centro de Santa Cruz, entiende la decisión del Consistorio chicharrero de desmantelar el carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás hasta que se conozca el fallo del Supremo, pero también considera que éstas deberían convertirse en algún momento en vías peatonales.

"Si fueran peatonales podrían entrar y salir los vehículos de los vecinos, comerciantes o taxistas, tal y como sucede actualmente en otras calles peatonales. Las bicicletas también deberían poder circular por las calles peatonales siempre y cuando no sea incompatible con la densidad peatonal", explica Paco Roda.

Zona Centro

Por su parte, la Asociación Zona Centro y Fauca (Federación de Áreas Urbanas) valoran positivamente que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya atendido la demanda planteada por comerciantes y residentes para que se llevara a cabo la retirada del carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás. El Consistorio ha tomado la decisión de desmantelar la Red Ciclable en dichas vías tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestima el recurso que la Corporación local interpuso contra la paralización cautelar de las obras del carril bici.

Los comerciantes denunciaron en su momento que el diseño actual del carril bici en las citadas dos calles no garantiza seguridad, accesibilidad "ni el correcto funcionamiento del centro de la ciudad". "Reafirmamos nuestro apoyo a la movilidad sostenible y confiamos en que las futuras actuaciones en esta materia se desarrollen de forma coordinada, buscando siempre el equilibrio entre la actividad comercial, el tráfico, los peatones y los vehículos de movilidad personal", han indicado.