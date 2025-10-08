Comienza en Huesca la construcción del escenario del Carnaval, que cuesta 145.000 euros más que en 2025

Los talleres de la empresa Tecmodel, en Huesca, comenzaron el pasado lunes 6 de octubre el tallado de las primeras piezas del escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, según el diseño del grancanario Sergio Macías, quien se estrena en la fiesta chicharrera como autor del decorado que recreará los ritmos latinos, motivo que presidirá las próximas carnestolendas.

Nuevo modelo de contratación en Fiestas

Aunque el proyecto escenográfico está previsto que se haga público en la segunda quincena de noviembre, la organización que dirige el concejal Javier Caraballero ha variado la forma de contratación, aprovechando la transformación del organismo autónomo en Entidad Pública Empresarial.

Según el nuevo criterio, ahora se contrata al escenógrafo que, además de diseñar, asume la responsabilidad de construir las piezas escenográficas que determinarán el resultado final.

El decorado, que está previsto que llegue ya construido el 5 de enero, recreará un ambiente latino con un guiño al escenario dedicado a México en 1996, coincidiendo con los treinta años del Carnaval en el Recinto Ferial, acto inaugural en su día del Centro de Ferias y Congresos de Tenerife, ideado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

Un incremento presupuestario de 145.000 euros

En términos globales, el diseño y la elaboración de los elementos artísticos del decorado cuestan 145.000 euros más que en la pasada edición.

En 2025 se abonaron 15.000 euros al diseñador Nareme Melián por el proyecto y 240.000 por el proceso constructivo, lo que supuso un total de 255.000 euros.

Para 2026, el presupuesto se eleva a 400.000 euros, incluyendo los 60.000 euros de honorarios de Sergio Macías.

El concejal de Fiestas explicó que el cambio en el sistema de contratación garantiza la coherencia entre diseño y resultado final, al ser el propio autor quien dirige todo el proceso constructivo.

Así se recoge en el contrato artístico suscrito el 25 de septiembre entre Fiestas y Macías, mediante procedimiento negociado sin publicidad, que regula no solo el diseño, sino también la creación y desarrollo de las piezas artísticas del decorado.

Un contrato con siete compromisos artísticos

El contrato, de 24 páginas, fija los siete compromisos del artista grancanario: diseño artístico, creación y desarrollo de las piezas escenográficas, elaboración y ejecución material, compromiso de entrega en el recinto ferial, dirección, coordinación y supervisión del montaje y desmontaje, además de la presentación audiovisual de la escenografía que acogerá los concursos y galas del Carnaval 2026.

Un escenario de 1.500 metros cúbicos y diez contenedores

Sergio Macías, autor de decorados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria entre 2020 y 2023, precisó que el nuevo decorado ocupará 1.500 metros cúbicos y será tallado en corcho blanco, material habitual en su obra.

En total, se utilizarán diez contenedores de cuarenta pies para trasladar las piezas elaboradas en una empresa especializada en decorados de cine, televisión y parques temáticos, con prestigio europeo.

Desde el lunes se trabaja las 24 horas del día para que las piezas estén finalizadas antes de diciembre.

Estas se modelan a máquina y luego se lija, texturiza y tematiza a mano, con un acabado que permitirá reutilizarlas tras el Carnaval.

La organización prevé instalar algunos elementos en escenarios de la calle una vez concluyan los actos en el recinto ferial.

Escenario más amplio y sin planta de diamante

Según los nuevos requisitos escénicos, el decorado se colocará de nuevo a lo largo del recinto ferial, aunque esta edición se elimina la planta en forma de diamante y se garantiza la capacidad máxima de 7.000 espectadores para la final de murgas.

La plataforma tendrá 70 metros de boca, 24 de fondo y 12 de altura máxima.

Habrá tres accesos (central y dos laterales), se mantiene el giratorio, y se incluyen set específicos para jurados, comparsas y agrupaciones musicales que permitirán agilizar los cambios de grupo durante los certámenes.

Un podio escenográfico para los premiados

Entre los elementos sorpresa solicitados por el nuevo director de concursos, Yeray Piñero, destaca la creación de un podio para premiados, una estructura escenográfica circular con cuatro alturas y capacidad para cinco personas por nivel.

En su parte superior se colocará un tótem con el trofeo del primer premio, una apuesta por convertir la lectura de los veredictos en un auténtico espectáculo.

Instalación desde el 6 de enero

El 6 de enero comenzará la instalación del decorado, como si de un Lego se tratara, para rematar el acabado sobre la tarima del recinto ferial.

Todo estará listo para el viernes 26 de enero, fecha en la que arrancan los concursos con la primera fase de murgas infantiles.