El autor del cartel del Carnaval de Tenerife 2016 denuncia a Don Benito por plagio

El diseñador gráfico Javier Torres Franquis, autor del cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2016, ha emprendido acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) por el presunto plagio de su obra en el cartel del Carnaval de esa localidad presentado en febrero pasado.

El también doctor del grado en Bellas Artes de la Universidad de La Laguna asegura que se enteró del hecho el 12 de febrero, dos días después de la presentación oficial del cartel extremeño, tras recibir un correo de un vecino de Don Benito alertándolo sobre las similitudes entre ambas piezas. “Cuando vi las imágenes, comprobé que coincidían prácticamente todos los elementos, salvo el color y alguna textura”, explicó.

Coincidencia superior al 90 %

Según el autor, las comparativas realizadas revelan una coincidencia morfológica superior al 90 % entre ambas ilustraciones. “La forma del pez, la cabeza, la boca, las aletas, el antifaz, el gorro de bufón… todo es igual. Lo único que cambiaron fueron los colores para tratar de disimular”, afirmó.

Torres sostiene que esas modificaciones no constituyen una reinterpretación ni una fuente de inspiración, sino un plagio directo: “No es una coincidencia ni una versión; es mi cartel coloreado de otra manera”.

Falta de respuesta institucional

El diseñador relata que, tras detectar el plagio, contactó por correo electrónico con la Concejalía de Fiestas de Don Benito para intentar resolver el conflicto de forma amistosa. “En estos casos lo normal es pedir disculpas y retirar el cartel”, señala. Sin embargo, no obtuvo respuesta, ni a ese correo ni a posteriores comunicaciones enviadas por su abogado mediante burofax y la sede electrónica del consistorio.

“La falta de respuesta me parece una falta de respeto absoluto, más aún tratándose de una institución pública”, lamenta. De hecho, señala Torres Francis, su gabinete jurídico le precisó días atrás que "el juzgado que instruye el caso ha declarado en rebeldía al Ayuntamiento de Don Benito tras ser legalmente notificado de la demanda interpuesta y la referida administración municipal no haber presentado en tiempo las correspondientes alegaciones".

Don Benito 'escribió' a Santa Cruz

Fuentes del Ayuntamiento de Don Benito evitaron entrar en el fondo del presunto plagio de la obra que denuncia Torres Franquis, después de agradecer que se use el término de supuesto, y aseguraron que esta administración municipal ya remitió un escrito a la Corporación de Santa Cruz de Tenerife, sin desvelar el contenido. La interlocutora precisó que incluso tenía en su poder una copia el correo remitido a la organización chicharrera.

Sin noticias extremeñas

Sin embargo, el concejal de Fiestas de Santa Cruz, Javier Caraballero, aseguró que hasta el pasado lunes no habían recibido ninguna comunicación como se asegura desde Don Benito. "Nosotros no entraremos en polémicas pero he comunicado al artista Javier Torres Franquis que cuenta con nuestro apoyo, a la vez que ofrecemos toda la colaboración que demande".

Demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz

Ante el silencio administrativo, Torres decidió presentar una demanda en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, que actualmente se encuentra en trámite de admisión. En su reclamación solicita una indemnización de 12.000 euros —6.000 por daños patrimoniales y 6.000 por daños morales—, en función del valor actual que alcanzan los carteles oficiales del Carnaval de Santa Cruz y del perjuicio sufrido.

Un símbolo de identidad del Carnaval

El artista recuerda que el “chicharro” que protagoniza su cartel de 2016 no fue un simple motivo decorativo, sino que se transformó en un símbolo de identidad visual del Carnaval y de la propia ciudad. “Mi trabajo no se limitó a un cartel; se convirtió en una imagen corporativa usada en merchandising, publicaciones, exposiciones e incluso en Fitur”, explicó.

Rechazo a las justificaciones del Ayuntamiento

Torres calificó de “excusa absurda” el argumento del Ayuntamiento de Don Benito, que habría asegurado basarse en una imagen de uso libre obtenida de internet. “Jamás he cedido mis derechos de distribución ni he autorizado a nadie a usar mis obras. Si alguien las subió a una plataforma sin permiso, eso también es un delito”, subrayó.

El diseñador concluyó lamentando la situación y el impacto emocional que le ha causado el proceso. “He tenido que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo a defender mi trabajo. Me han generado ansiedad y me han intentado desprestigiar diciendo que uso material precocinado. Si eso no son daños, apaga y vámonos”, expresó.