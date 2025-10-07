Santa Cruz de Tenerife recupera un tramo de calle cerrada desde una década

El municipio de Santa Cruz de Tenerife ha recuperado este martes, 7 de octubre, el tramo de la avenida Benito Pérez Armas, en el barrio de Los Gladiolos, que estuvo cerrado al tránsito peatonal durante una década. El Ayuntamiento chicharrero ha finalizado la reconstrucción del muro de cerramiento situado junto a los bloques 22, 23, 24, 25 y 26, lo que ha permitido la reapertura de esta parte de la calle.

Hace unos diez años, el Consistorio capitalino tuvo que cerrar este tramo de la avenida debido al mal estado en el que se encontraba el citado muro y por los desprendimientos que se estaban produciendo, lo que suponía un riesgo para las transeúntes. Lo que parecía una obra relativamente sencilla se convirtió en un largo y arduo procedimiento administrativo.

El Ayuntamiento de Santa Cruz no intervenía argumentando que, aunque el muro daba a la avenida, éste pertenecía a las viviendas y, por lo tanto, era una propiedad privada. Por su parte, los propietarios de los pisos de estos bloques de Los Gladiolos indicaban que no tenían fondos para asumir esta intervención.

Nuevo muro en Los Gladiolos y reapertura de un tramo de la avenida Benito Pérez Armas. / El Día

Finalmente, hace un año, estas viviendas fueron incluidas dentro del programa de ayudas ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana) del Plan Estatal de Vivienda, lo que permitió que el Ayuntamiento pudiera demoler el viejo muro y crear un nuevo, con una inversión de más de 217.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la edil de Vivienda, la nacionalista Belén Mesa, y la concejala del Distrito Salud-La Salle, Zaida González, del PP, procedieron este martes a la reapertura de la calle y a la inauguración de la nueva estructura, destacando la importancia que tiene actuación, pero no sólo para los vecinos, sino para todos los ciudadanos que recorren la avenida Benito Pérez Armas, "que ya no tendrán que cruzar la calle para poder continuar por esta acera".

Obras

El nuevo muro, ejecutado por la empresa Gestiones y Proyectos González Darías, tiene unos 70 metros de longitud. Los trabajos han consistido, principalmente, en la retirada de vegetación en la parte superior; en la demolición del viejo muro, movimiento de tierras y excavaciones para realizar cimentación; en la ejecución de la nueva estructura escalonándose en función de la pendiente de la calle, "para que la altura no fuese excesiva"; en la construcción también de un muro de mampostería para salvar la altura entre el peatonal existente y el jardín; en la impermeabilización; en la reposición de pavimentos de acera, ejecución de nueva escalera y colocación de barandilla para la protección de los peatones; y en la realización de la jardinería con especies de arbustos ligeros de pocas necesidades hídricas.