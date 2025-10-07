El retablo de María de la O, la sorpresa que atesora la iglesia que acogerá a la Virgen de Candelaria

La iglesia matriz de La Concepción se convertirá en el punto de referencia de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, desde el 11 al 24 de octubre. Entre los preparativos, la parroquia incluye una sorpresa para los amantes del patrimonio histórico.

Restauración del retablo de Los Remedios

Los restauradores Pablo Torres y Leticia, junto a Luis González, técnico superior en Artes Plásticas y Diseño, trabajan desde el pasado mes de marzo en la recuperación del retablo de Los Remedios, que se localiza a la izquierda de la parroquia, cerca de la nave que preside, en una hornacina, la Virgen de la Consolación.

Un hallazgo entre cajones de contrabando

Han sido meses de trabajo minucioso y cuidadoso para reforzar y recolocar las piezas de un retablo cuyo origen se remonta a 1730, en una apasionante labor donde los restauradores se han familiarizado con el capitán corsario Bernardo de Espinosa a través del descubrimiento de cajones de contrabando en el proceso de restauración, en los que han aparecido la firma del propio Espinosa, cuenta Pablo Torres.

Un retablo con historia y advocación

Con el aval de trabajos de restauración realizados en las iglesias de El Pilar, San Francisco, San José, la propia La Concepción o San Andrés, a la entrada de Anaga, Pablo Torres descubre el origen del retablo que en las últimas décadas se ha conocido como de Los Remedios, y que en sus orígenes correspondió a la Virgen de la O, que tiene su propia advocación, festividad que se celebra en la octava de la Inmaculada.

El capitán Bernardo de Espinosa, su gran benefactor

Según el testimonio del restaurador, en este retablo juega un papel fundamental el capitán Bernardo de Espinosa, que incluso pleiteó por hacerse cargo de él. Con la imagen de la Virgen de la O en la hornacina central, a la izquierda se colocó una imagen de San Bernardo –por el nombre del promotor– y a la derecha, una talla de San Francisco Javier; ambas figuras son de escuela americana del siglo XVIII.

Una reverencia a la Encarnación

El experto destaca la importancia de las tallas de los dos santos que están en el retablo por su disposición de rodillas, centrando su atención hacia el elemento central, a modo de reverencia a la Virgen de la O, que representa la encarnación del Hijo de Dios, según el relato iconográfico y religioso.

Cuenta atrás para la reapertura

Con el paso de los años, la Virgen de la O se transformó en Los Remedios, una disyuntiva que resta ahora por resolver. Mientras tanto, el equipo trabaja a destajo para que este retablo esté a punto este viernes, en la víspera de la llegada de la Patrona.