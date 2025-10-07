Instalarán dos mil sillas en el lago de la plaza de España para el acto de bienvenida a la Virgen de Candelaria

Más de dos mil sillas se instalarán este sábado en el lago de la plaza de España para que fieles y visitantes puedan disfrutar de la celebración de la palabra que presidirá el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, en el agasajo que le rendirá Santa Cruz al término de la peregrinación que comenzará a las siete de la mañana.

Montaje del escenario y preparativos

Ya en la mañana de este martes, operarios de Fiestas procedían a la instalación de la rampa y el escenario habilitado desde el corpóreo de las letras de Santa Cruz hasta el borde del lago.

Pantalla gigante y retransmisión televisiva

El concejal delegado para la visita de la Virgen de Candelaria, Javier Caraballero, explicó que también se instalará una pantalla de grandes dimensiones (cuatro metros de ancho por tres de alto) junto al escenario para que el público pueda seguir en directo la retransmisión que está previsto que realice Televisión Canaria desde las 19:00 horas.

Expectación en la plaza de España

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, calcula que unas 40.000 personas puedan coincidir en el acto central de la plaza de España, a la vez que precisó que la capital recibirá a la Patrona de Canarias en El Humilladero, en el Distrito Suroeste.

Encuentros y recorrido de la Virgen

Entre otros momentos del recorrido, desde el mediodía hasta ya entrada la tarde-noche, destacan el encuentro con los enfermos, sus familiares y la comunidad sanitaria del Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, antes de adentrarse por la carretera general a la altura de García Escámez y Los Gladiolos –donde los migrantes saludarán a la Patrona– para enfilar el centro, donde llegará previsiblemente sobre las 20:45 horas.

Dispositivo de seguridad y apoyo

Desde el área insular de Medio Natural se prevé movilizar a 1.300 efectivos durante todo el recorrido y se habilitará una guagua escoba para ayudar a aquellos que necesiten asistencia en distintos tramos de la peregrinación.