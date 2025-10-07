¿Qué se puede hacer en el carril bici desmantelado?: Santa Cruz de Tenerife decidirá esta semana los usos permitidos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidirá en una reunión que se celebrará esta semana, en el área de Movilidad, los usos que estarán permitidos en el carril bici desmantelado, en concreto, en las calles donde éste ha sido retirado. Así lo ha indicado este martes, 7 de octubre, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien explica que se tendrá que establecer si el carril bici se destina a aparcamientos, a zonas de carga y descarga, o al paso prioritario de transporte público y vehículos de emergencia, entre otros usos. "Intentaremos que dicha decisión esté tomada antes de acabar la semana, porque, una vez retirados los bolardos, la gente no sabe qué se puede hacer en estas vías", ha apuntado el regidor.

Tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso presentado por el Consistorio contra la paralización cautelar de las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, Bermúdez anunció el pasado sábado, 4 de octubre, el desmantelamiento del carril bici en las calles de El Pilar y de Villalba Hervás, porque así lo han solicitado los comercios de la zona centro y porque son las vías en las que más problemas de tráfico se están generando.

Retirada de bolardos

Este lunes, 6 de octubre, el Ayuntamiento iniciaba la retirada de los bolardos y de los separadores viales de la Red Ciclable en las calles de El Pilar y de Villalba Hervás, pero también en Méndez Núñez, con el objetivo de facilitar la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz este 11 de octubre. Con respecto a las dos primeras vías, el alcalde ha manifestado que los elementos separadores que impedían el acceso de los coches al carril bici no se volverán a colocar, por lo que éste queda abierto mientras se espera a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que también presentó el Consistorio contra la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, momento en el que se sabrá si la Red Ciclable se puede poner en marcha o se tiene que retirar definitivamente.

Implantación de la Red Ciclable en el centro de Santa Cruz. / E. D.

Futuro de la Red Ciclable

En relación a la calle Méndez Núñez, el alcalde ha señalado que aún no se ha tomado una decisión definitiva. "En la reunión de esta semana se acordará qué hacer con dicha vía, si se vuelven a instalar los bolardos o también se retira el carril bici. Si finalmente decidimos desmantelarlo, estableceremos los usos permitidos, como haremos para El Pilar y Villalba Hervás", ha apuntado el regidor. Asimismo, también se estudiará el futuro del resto de la Red Ciclable, de los carriles segregados, con el fin de determinar si el carril bici también se retira del resto de calles en las que se ha implantado, mientras se espera la resolución del Supremo. "Lo que no tiene sentido es que en determinadas vías mantengamos durante todo este tipo una obra inacabada hasta que haya una decisión judicial".

Carriles segregados

Las obras de la Red Ciclable en Santa Cruz han consistido en la creación de carriles segregados en nueve vías (Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, Bravo Murillo, San Sebastián, Juan Manuel Guimerá, Tres de Mayo-El Cabo, Víctor Zurita Soler y Prolongación Ramón y Cajal) , exclusivos para los patinetes y bicicletas, y de 52 ciclocalles, en las que se reduce la velocidad a 30 kilómetros por hora, para facilitar la convivencia de todos los vehículos. Para crear carriles segregados se instalaron bolardos y separadores viales, con el fin de impedir el estacionamiento y circulación de vehículos a motor. Las obras, que han costado más de 1,7 millones de euros, han generado la eliminación de más de 130 plazas de aparcamiento, así como de zonas de carga y descarga, y largas retenciones de tráfico en algunas vías.

Antecedentes

En marzo de este año, el TSJC tumbó la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, la cual había entrado en vigor el 9 de febrero de 2024. La anulación de esta normativa municipal se producía, según la sentencia, debido a la "ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo". La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén el 24 de marzo del año pasado. El Ayuntamiento chicharrero recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo y aún se está a la espera de la decisión judicial.

Tras la anulación de la Ordenanza de Tráfico, que regula los carriles bicis en Santa Cruz de Tenerife, la citada asociación vecinal, a través de su abogado, Felipe Campos, solicitaron al TSJC la ejecución provisional de dicha sentencia, reclamando, como medida cautelar, que se suspendieran las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, que ya estaban a punto de finalizarse.

El Perenquén y su letrado alegaron que con la Ordenanza de Movilidad anulada no se podía ni ejecutar ni poner en marcha un carril bici. En junio de este año, la Justicia les dio la razón y ordenó al Ayuntamiento, cuando estaba a punto de inaugurar la Red Ciclable, que paralizara los trabajos, como medida cautelar, hasta que el Supremo resolviera el recurso contra la anulación de la Ordenanza de Tráfico. El Consistorio, a través de sus Servicios Jurídicos, decidió también recurrir esta resolución, presentando un recurso de reposición contra la suspensión de las obras, que ha sido rechazado.

Ordenanza anterior

A la Corporación local solo le queda esperar por la decisión del Supremo en relación al recurso que ha presentado contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad. El alcalde sostiene que aunque esta normativa se anule, el Ayuntamiento puede implantar carriles bici con la ordenanza anterior, la de 1985. "Si finalmente rechazan nuestro recurso, seríamos el único municipio de España en el que no se puede establecer una Red Ciclable", ha indicado Bermúdez.