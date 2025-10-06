Tirón de orejas del Comisionado de Transparencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el carril bici

Tirón de orejas del Comisionado de Transparencia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por no responder a una solicitud vecinal de información sobre el proyecto del carril bici en el centro de la ciudad.

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias indica que, tras la reclamación presentada el 19 de julio de 2024 por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, se consiguió que la concejalía delegada en materia de Transparencia del Consistorio chicharrero dictara, el 6 de agosto de 2024, una resolución concediendo el acceso a la información solicitada relativa al proyecto de la Red Ciclable del municipio.

La asociación había solicitado esta información el 21 de abril de 2024, "sin obtener respuesta dentro del plazo establecido por la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la información pública". "Fue la intervención del Comisionado la que posibilitó que el Ayuntamiento atendiera finalmente la petición vecinal y diera cumplimiento a su obligación de transparencia", apunta este órgano de control.

Éste destaca que este caso se produce en un contexto en el que el proyecto de la Red Ciclable de Santa Cruz deTenerife "vuelve a estar de actualidad". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso de reposición que interpuso el Ayuntamiento de la capital contra la paralización de las obras del carril bici en la zona centro. Dicha paralización fue ordenada por el TSJC a raíz de la ejecución provisional de la sentencia que anuló la Ordenanza de Movilidad en marzo del año pasado, solicitada por la Asociación El Perenquén.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha anunciado el desmantelamiento del carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Con respecto al resto de la Red Ciclable, ha señalado que no se ha tomado aún una decisión.

Infracciones graves

Con respecto a la solicitud de información realizada por la Asociación El Perenquén al Consistorio chicharrero, el Comisionado de Transparencia recuerda al Ayuntamiento de Santa Cruz que el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública puede constituir infracciones graves o muy graves.

"El Comisionado de Transparencia de Canarias, como órgano garante del derecho de acceso a la información pública, reafirma con este caso su papel esencial en la defensa de la transparencia institucional y en la promoción de una administración más abierta, responsable y cercana a la ciudadanía".