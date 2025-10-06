Santa Cruz de Tenerife licita la creación de una aplicación para pedir un taxi

En el municipio de Santa Cruz de Tenerife, a partir de mayo de 2026, se podrá pedir o reservar un taxi a través de una aplicación, con el teléfono móvil, algo que actualmente no es posible en la capital chicharrera. Al menos ésta es la previsión del Ayuntamiento, cuya Junta de Gobierno ha aprobado este lunes, 6 de octubre, la licitación, por un importe de 295.320 euros, del denominado Servicio de Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de un Sistema Tecnológico de Petición del Servicio de Taxi.

La empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse, según explica el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, del desarrollo y puesta en marcha de la plataforma tecnológica durante un plazo de ocho meses, así como del soporte y mantenimiento de la misma durante un periodo de 24 meses. El nuevo sistema de reserva de un taxi en Santa Cruz incluirá una plataforma central en la nube y una aplicación móvil para clientes y conductores, que "permitirá solicitar taxis de manera inmediata o mediante reserva anticipada, indicando necesidades específicas como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, número de pasajeros o transporte de mascotas, entre otras cuestiones".

El regidor chicharrero destaca que a través de esta iniciativa, "con la que impulsamos la digitalización del servicio del taxi para facilitar reservas personalizadas en tiempo real", el Ayuntamiento da un paso más hacia la modernización de la ciudad, "mejorando la movilidad a los ciudadanos y la calidad del servicio". "Esta tecnología nos permitirá gestionar de manera más eficiente los recursos y responder mejor a las necesidades de la población", ha manifestado Bermúdez.

Ubicación de otros vehículos

A través de esta plataforma, y según lo indica el concejal de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, los taxistas también contarán con información en tiempo real sobre la ubicación de otros vehículos y las paradas disponibles, "lo que optimizará su trabajo y reducirá los tiempos de espera". Además, añade el también primer teniente del alcalde, el sistema generará datos estadísticos que permitirán tomar decisiones más informadas "para seguir mejorando la movilidad en Santa Cruz".

Por su parte, la responsable del área de Movilidad, la edil Evelyn Alonso (CC), apunta que con esta nueva herramienta, el sector del taxi será más competitivo y tanto los usuarios como los profesionales podrán contar con un servicio más eficiente, que "les permitirá una mejor organización".

Alonso resalta que los desarrollos de software generados durante el proyecto serán propiedad del Ayuntamiento, "lo que garantiza un control total sobre la plataforma y su evolución futura". "El objetivo final es ofrecer un servicio de taxi más ágil, seguro y adaptado a las necesidades de todos los ciudadanos", agrega la concejala

Reserva

Una vez que se ponga en marcha esta plataforma tecnológica, los ciudadanos podrán solicitar un taxi sobre la marcha o reservar un vehículo de manera anticipada. Por otra parte, la aplicación contará con un botón de pánico, que "permitirá a los taxistas contactar de manera inmediata con la Policía Local o con servicios de emergencia en caso de que se produzca alguna situación de riesgo".