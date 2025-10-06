Santa Cruz de Tenerife inicia la retirada de los bolardos del carril bici

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado este lunes, 6 de octubre, el desmantelamiento del carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, quitando los bolardos que se habían colocado en dichas vías para impedir el acceso de coches. El sábado, 4 de octubre, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció la retirada de la Red Ciclable en ambas calles, tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso de reposición presentado por el Consistorio contra la paralización cautelar de las obras del carril bici en el centro de la ciudad.

Desde primeras horas de la mañana, los operarios han comenzado a desinstalar dichos elementos, que se colocaron para impedir el estacionamiento y circulación de los vehículos a motor en la Red Ciclable del centro. Las labores se han realizado en El Pilar y Villalba Hervás, pero también en Méndez Núñez para facilitar la llegada de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, que tendrá lugar el 11 de octubre. Las pilonas no se volverán a colocar en las dos primeras vías citadas, pero con respecto a Méndez Núñez se están valorando las medidas a tomar.

En concreto, el Ayuntamiento instaló los bolardos en los carriles segregados para bicicletas y patinetes que se habilitaron en nueve calles: Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, Bravo Murillo, San Sebastián, Juan Manuel Guimerá, Tres de Mayo-El Cabo, Víctor Zurita Soler, y Prolongación Ramón y Cajal. Estos vías también cuentan con separadores viales puestos en la calzada para diferenciar el carril bici de los carriles para el resto de los vehículos.

Retirada de bolardos en Méndez Núñez. / El Día

El alcalde ha informado de que el Consistorio ha decidido desmantelar la Red Ciclable en aquellas zonas en las que su implantación puede afectar más a vecinos, tráfico y comercios. Éstas son las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Las obras del carril bici en estas vías han provocado numerosas quejas vecinales y de los negocios de la zona centro, pues han supuesto la eliminación de aparcamientos, la supresión de plazas de carga y descarga, el bloqueo al tráfico, largas retenciones y caídas de ciudadanos.

"Ante la situación de incertidumbre que se está viviendo en la capital, y al no poder abrir el carril bici ni poder terminar las obras por orden judicial, preferimos quitarlo en dichas zonas con el objetivo de causar las menores molestias posibles a los vecinos y a los negocios, sobre todo teniendo en cuenta que en breve comienza la campaña de Navidad", ha comentado el regidor.

Resto del carril bici

Con respecto al resto de la Red Ciclable del centro de Santa Cruz, el Ayuntamiento chicharrero esperará, para decidir su futuro, a que el Tribunal Supremo (TS), resuelva el recurso que el Consistorio presentó contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad en marzo del año pasado, al que se sumará este nuevo recurso contra el auto que desestima la petición de la Corporación local de continuar con las obras del carril bici.

El TSJC ordenó al Ayuntamiento de Santa Cruz, en junio de este año, que suspendiera los trabajos del carril para bicicletas y patinetes en el centro de la ciudad, cuya ejecución se encontraba en su recta final. La decisión judicial se producía a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén, a través de su abogado, Felipe Campos. Éstos pidieron la ejecución provisional de la sentencia que había anulado, meses antes, la Ordenanza de Movilidad, en la que se regulan los carriles bicis.