Los denunciantes exigen la retirada de todo el carril bici del centro de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén, representada por el abogado Felipe Campos, cuyas denuncias han logrado tumbar la Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz de Tenerife y paralizar las obras del carril bici en la zona centro de la capital, exige al Ayuntamiento que desmantele toda la Red Ciclable, en lugar de hacerlo sólo en dos calles, como lo ha anunciado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

Tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso de reposición interpuesto por el Consistorio contra la suspensión cautelar de los trabajos del carril bici, el regidor chicharrero informó el sábado, 4 de octubre, que se había decidido retirar la Red Ciclable en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, por considerar el Ayuntamiento que son las vías más afectadas.

Con respecto al resto del carril bici habilitado en el centro de la ciudad, y aunque en un principio la idea era esperar a que el Tribunal Supremo (TS) se pronuncie sobre el recurso presentado por el Consistorio contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad, Bermúdez ha aclarado este lunes, 6 de octubre, que "aún no se ha decidido qué ocurrirá con el resto de la Red Ciclable". La implantación de la Red Ciclable en Santa Cruz ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros.

Retirada de bolardos

Preciamente, este lunes, el Ayuntamiento ha iniciado la retirada de los bolardos en las calles de El Pilar, Villalba Hervás y también en Méndez Núñez, con motivo de la llegada de la Virgen de Candelaria el 11 de octubre. El alcalde ha señalado que en las dos primeras no se volverán a colocar las pilonas y, en relación a Méndez Núñez, ha indicado que "aún no se ha tomado ninguna decisión". Los bolardos se colocaron en nueve vías del centro de la ciudad para diferenciar los carriles segregados para patinentes y bicicletas del resto del tráfico, y para impedir el estacionamiento y la circulación de los coches.

Bloqueo de tráfico

La Asociación de Vecinos El Perenquén apunta que el Ayuntamiento no puede seguir esperando para desmantelar todo el carril bici, "porque nadie lo quiere, porque en el centro de la ciudad no cabe, porque está generando graves problemas de circulación y bloqueo de tráfico, y, sobre todo, porque la Justicia ha anulado la Ordenanza de Movilidad, que regula los carriles bici, y porque ha rechazado el recurso presentado por el Consistorio contra la paralización de las obras".

"Nos parece estupendo que se haya anunciado su retirada en las calles de El Pilar y Villalba Hervás, pero ésta se debe llevar a cabo en todas las vías en las que se ha implantado.No entendemos la insistencia del Ayuntamiento de querer mantener una Red Ciclable que nadie quiere y que no puede estar allí. Creemos que esto responde al objetivo del Consistorio de querer acabar con los coches en el centro de la ciudad", manifiesta la asociación.

Ésta quiere dejar claro que los vecinos no están en contra de los carriles bici, pero siemrpe y cuando se puedan habilitar y no supongan un caos para el tráfico. "Por qué no se finaliza el carril bici desde el Auditorio hasta la playa de Las Teresitas, que allí sí puede llevarse a cabo aunque no haya ordenanza. Donde no se puede hacer es en el centro de Santa Cruz, porque no hay espacio, porque no hay demanda y porque no hay ordenanza".

Para esta asociación no tiene sentido esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la anulación de la normativa municipal de Tráfico, "pues lo más seguro es que se inadmita el recurso y, en el supuesto de que sea admitido, la sentencia podría tardar años".

Antecedentes

En marzo de este año, el TSJC tumbó la nueva Ordenanza de Movilidad de Santa Cruz, la cual había entrado en vigor el 9 de febrero de 2024. La anulación de esta normativa municipal se producía, según la sentencia, debido a la "ausencia de una memoria de análisis de impacto normativo". La denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén el 24 de marzo del año pasado. El Ayuntamiento chicharrero recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo y aún se está a la espera de la decisión judicial.

Tras la anulación de la Ordenanza de Tráfico, que regula los carriles bicis en Santa Cruz de Tenerife, la citada asociación vecinal solicitó al TSJC la ejecución provisional de dicha sentencia, reclamando, como medida cautelar, que se suspendieran las obras de la Red Ciclable en el centro de la ciudad, que ya estaban a punto de finalizarse.

El Perenquén alegó que con la Ordenanza de Movilidad anulada no se podía ni ejecutar ni poner en marcha un carril bici. En junio de este año, la Justicia les dio la razón y ordenó al Ayuntamiento, cuando estaba a punto de inaugurar la Red Ciclable, que paralizara los trabajos, como medida cautelar, hasta que el Supremo resolviera el recurso contra la anulación de la Ordenanza de Tráfico. El Consistorio, a través de sus Servicios Jurídicos, decidió también recurrir esta resolución, presentando un recurso de reposición contra la suspensión de las obras. Éste ha sido rechazado.