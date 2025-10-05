Más de 16.800 viviendas vacías y edificios abandonados en Santa Cruz de Tenerife

Conseguir una vivienda en Santa Cruz de Tenerife es ya casi tan difícil, y también tan soñado, como ganar una lotería. La escasez de oferta en la venta y en el alquiler a precios asequibles han convertido el acceso a un hogar en la capital chicharrera en un auténtico problema. Y mientras esto ocurre, algunas calles de la ciudad muestran una imagen desoladora con edificios inacabados o casas totalmente vacías y abandonadas, algunas, incluso, en estado de ruina. Según el último censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente, el 17,3% de las 97.227 viviendas registradas en Santa Cruz están vacías, lo que supone unas 16.800 casas.

Por su parte, el Ayuntamiento chicharrero carece de un censo actualizado de las casas deshabitadas en el municipio y de la situación en la que éstas se encuentran. La Gerencia Municipal de Urbanismo tampoco dispone de datos específicos sobre expedientes tramitados por declaración de ruina o por el mal estado de los inmuebles. Los últimos datos facilitados por Urbanismo corresponden al año 2023 y se refieren al total de expedientes abiertos por disciplina urbanística durante dicho periodo, 1.088, incluyendo los relacionados con obras sin permiso, inmuebles en mal estado, declaraciones de ruina, taludes que suponen un riesgo, fiestas ilegales y desarrollo de actividades sin licencia, entre otros incumplimientos.

Recargo en el IBI

Precisamente, el grupo municipal socialista ha exigido al equipo de Gobierno local, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, que elabore un listado de viviendas vacías en la capital tinerfeña. Asimismo, el PSOE ha instado al Ayuntamiento chicharrero a aplicar un recargo en el IBI(Impuestos sobre Bienes Inmuebles) a las casas desocupadas, «estableciendo porcentajes progresivos, según el tiempo de desocupación y el número de viviendas que posea el propietario».

Los socialistas también piden que se establezcan mecanismos de control y justificación por parte del Consistorio, «de forma que queden excluidos del recargo aquellos inmuebles vacíos por causas debidamente acreditadas». Los concejales del PSOE Elena Mateo y Andrés Martín defendieron una moción al respecto en el último pleno, pero ésta ha sido rechazada.

Éstos explican que la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, cuenta con una herramienta novedosa y de gran impacto potencial: la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen un recargo en el IBIde hasta el 150% a las viviendas que permanezcan vacías de forma injustificada durante más de dos años. El PSOE reclaman al Consistorio chicharrero que aproveche esta herramienta.

«Este recargo no tiene como finalidad aumentar la recaudación municipal, sino incentivar la incorporación al mercado de alquiler de viviendas astutamente desocupadas, ampliando así la oferta disponible y contribuyendo a moderar los precios», apuntan.

Los socialistas señalan que en una ciudad como Santa Cruz, donde existen barrios con un elevado número de viviendas vacías, mientras muchas familias no encuentran alternativas asequibles, la aplicación de esta medida «cobra todo su sentido». «Además, supone una herramienta para fomentar un uso social de la vivienda, luchar contra la especulación y reforzar la función social de la propiedad», agregan.

Situación compleja

Sin embargo, para el equipo de Gobierno local la solución al problema de la vivienda en Santa Cruz no pasa por incrementar los impuestos a los ciudadanos. Además, y según lo ha manifestado el concejal de Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, en muchos casos relacionados con casas vacías que se encuentran en mal estado en la capital es prácticamente imposible localizar a sus propietarios para que tomen medidas, sobre todo cuando se producen caídas de cascotes a la vía pública. «Estamos hablando de inmuebles heredados de los que nadie se hace cargo. La situación es muy compleja y poco puede hacer el Ayuntamiento».

Viviendas abandonadas en El Toscal. / Andrés Gutiérrez

Okupas

Para el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, la solución pasa por endurecer las normas contra los okupas, «para que los ciudadanos no tengan miedo de incorporar sus propiedades al mercado del alquiler». «El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas «atenta contra el derecho a la propiedad privada», apunta Tarife, por lo que, añade, «desde el Estado no se pueden seguir amparando conductas delictivas». El edil señala que son necesarias de manera urgente estas dos medidas: el endurecimiento de las penas para los okupas y el desalojo de la vivienda en 24 horas.

El portavoz del PP en Santa Cruz considera que la ocupación ilegal de viviendas, «la proliferación de mafias que operan en este ámbito y la actitud laxa del Estado frente a este delito» ha provocado, «no solo grave perjuicios para los ciudadanos propietarios de una casa», sino que también ha contribuido al incremento de la conflictividad vecinal. Por lo tanto, Tarife insiste en que la solución no es aplicar un recargo al IBIpara los propietarios de casas vacías.

Abandono

Algunas de las viviendas deshabitadas localizadas en Santa Cruz presentan un aspecto de total abandono, provocando también un impacto negativo en la imagen de las calles en las que se encuentran. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la céntrica calle Doctor Allart, próxima a la comercial calle Castillo;en San Clemente; en Jesús Nazareno, o en numerosas zonas del barrio de El Toscal, donde pequeñas y antiguas casas sólo conservan en su interior los recuerdos de cuando fueron habitadas. Los años pasan y estos inmuebles siguen manteniendo el mismo aspecto e, incluso, peor, sin que nadie haga nada.

Expropiación

A estas propiedades de las que ya nadie se encarga y que fueron en algún momento el hogar de alguien, situadas sobre todo en el centro de la ciudad, se suman en Santa Cruz de Tenerife numerosas edificaciones inacabadas por sus promotores, distribuidas a lo largo de los cinco distritos. En abril del año 2021, la Gerencia de Urbanismo anunció que había decidido actuar sobre estos mamotretos, porque se habían convertido en un auténtico problema, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de convivencia vecinal, pues la mayoría son focos de basura y algunos, incluso, «han sido ocupados».

La Gerencia Municipal de Urbanismo estaba dispuesta a expropiar los solares de todos aquellos edificios que no se hubieran finalizado por parte de sus propietarios. El procedimiento se iniciaría con la declaración de la caducidad de la licencia, para, posteriormente, incoar un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador dirigido al promotor.

«El objetivo de este expediente es que el propietario de la edificación concluya las obras o demuela lo inicialmente construido», se explico en su momento. Y si esto no ocurría, el Ayuntamiento expropiaría el solar. Sin embargo, esta medida se quedó escondida en un cajón. La actual concejala de Urbanismo, Zaida González, del PP, apunta que, aunque se trata de una herramienta que permite la ley, «su aplicación es muy difícil».

Edificio inacabado en la calle Jesús de Nazareno. / Andrés Gutiérrez

Demandantes de vivienda pública

Y mientras tanto, la lista de demandantes de vivienda pública en la capital tinerfeña sigue creciendo, superando las 3.000 personas. Numerosos ciudadanos, jóvenes y mayores, continúan ahogándose en la búsqueda desesperada de una casa en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, tropezándose con la cruda realidad de una oferta escasa y de precios totalmente inasumibles.

Construcción de nuevos inmuebles

La construcción de nuevos inmuebles, tanto públicos como privados, es otra de las acciones necesarias para resolver el déficit de vivienda que sufre el municipio chicharrero, según lo ha planteado en numerosas ocasiones el equipo de Gobierno y en concreto, su alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

En este sentido, el regidor chicharrero recuerda que el Ayuntamiento de la capital está construyendo actualmente 47 viviendas para el alquiler social en el barrio de María Jiménez y «está trabajando en el proyecto de 226 viviendas en Cuevas Blancas». «Asimismo, esperamos adjudicar en 2026 los pisos que compramos en Valleseco y hemos solicitado financiación europea para construir viviendas en Ofra. Santa Cruz sigue teniendo suelo, en el Distrito Suroeste, para nuevos proyectos, que ofrecemos al Gobierno canario, que es quien tiene la competencia. Es cierto que la escasez de vivienda es un problema, y esto se debe a la falta de oferta, tanto pública como privada; a la vivienda vacacional, actividad que se debe regular cuanto antes, y a la compra de casas por parte de extranjeros», ha manifestado José Manuel Bermúdez.

El PSOE exige que se incremente el IBI a sus propietarios y el grupo de Gobierno admite que poco se puede hacer

Acelerar los ritmos

El regidor chicharrero también insta a los gobiernos de Canarias y de España a establecer soluciones urgentes que permitan construir vivienda pública, y también privada, a un ritmo mucho más rápido. «En ciudades que sufren un encarecimiento de la vivienda, como pueden ser Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna o Telde, los procedimientos y la normativa no pueden ser los mismos que para un lugar que no sea zona tensionada. Se debe priorizar la inversión en vivienda pública en las zonas tensionadas, en las que existe una emergencia habitacional, y la normativa debe adecuarse a esta circunstancia, para permitir que se construyan casas rápidamente».