Trescientos voluntarios escoltarán a la Virgen en su visita a Santa Cruz

El colegio La Salle-San Ildefonso de Santa Cruz fue el punto de encuentro elegido por la comisión de la visita de la Virgen de Candelaria a la capital tinerfeña, prevista para el próximo sábado. Allí se dieron cita casi trescientos voluntarios que escoltarán a la Patrona y participarán en los actos que se sucederán hasta su regreso a la Villa Mariana, el 25 de octubre.

Caras conocidas en los preparativos

Entre los asistentes se encontraban feligreses de las parroquias del casco histórico, como Mari Carmen Llarena, Mary Loly, María José y su hija, además de miembros de la Cofradía de La Macarena, en La Concepción. También acudieron Jonny Daswani, lugarteniente del sacerdote Miguel Ángel Navarro Mederos, de San Francisco, así como Rosaura y Tini, de El Pilar, e incluso murgueros convocados por Dailos Gómez junto a Aythami Figueroa.

Olga y Ubaldo: la fe que abre puertas

El párroco y delegado episcopal, Juan Manuel Yanes, destacó la labor de Olga y Ubaldo, matrimonio y vecinos de El Rosarito. En las últimas semanas han recorrido puerta a puerta los negocios de Taco, pidiendo a los comerciantes que colocaran el cartel de la visita en escaparates y cristaleras. Para ellos, la experiencia demuestra que «la Patrona abre todas las puertas».

Testimonios que conmueven corazones

Durante este recorrido, el matrimonio recogió historias emocionantes. Una vecina les relató cómo perdió a su hijo un 15 de agosto y años más tarde a su nieta el 2 de febrero. Otro caso fue el de Miguel, un padre que perdió a su hija de 20 años y, tras rechazar la fe durante un tiempo, se acercó conmovido al ver el cartel de la Virgen para preguntar: «¿Cuándo dicen que viene la Virgen?».

Voluntarios que escoltarán a la Virgen en su visita a Candelaria / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

El kit del peregrino y la organización de la visita

En el encuentro de La Salle, los voluntarios participaron en una oración inicial, dinámica en grupo y la firma de un compromiso simbólico de colaboración. También recibieron el kit del peregrino, compuesto por polo verde, cantimplora, pulsera y credencial con QR, gracias al apoyo de Metropolitano de Tenerife, que costeó el material.

Voluntarios con historias de fe y entrega

Entre los organizadores destaca Manuel, profesor de Educación Especial y amante del folclore, que recuerda con emoción al sacerdote Jacinto Barrios, ausente por primera vez en esta visita tras 25 años de servicio en San Francisco. También estuvo presente el dominico Dailos José Melo, además de rostros habituales de las procesiones, como Rosa María y su hija María del Mar, o el médico José Mesa, vecino de El Cabo.

Compromiso y emoción en torno a la Virgen

Entre los testimonios más conmovedores estuvo el de Mary Carmen, trabajadora de un centro de mayores, que ha perdido a sus padres y a su tía en el último año y afirma: «¿Dónde voy a estar yo mejor que con la Virgen?». Mientras, el coordinador Pedro López ultimaba la relación de inscritos, reflejo del compromiso de quienes incluso renuncian a viajes personales para estar con la Patrona.

El propio Juan Manuel Yanes subraya que «la Virgen abre puertas» y que muchos se suman con un motivo profundo, como Carmen Nieves, que asegura no tener relación con la Iglesia pero sí con la Virgen: «En 2018 participé en la organización para agradecerle que terminé mis estudios y hoy ya doy clases».