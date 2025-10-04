El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desmantela el carril bici en las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Así lo ha anunciado el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, este sábado, 4 de octubre, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que desestima el recurso de reposición presentado por el Consistorio contra la paralización de las obras de la Red Ciclable en la zona centro de la ciudad.

"Hemos decidido retirar el carril bici de aquellas zonas donde, desde nuestro punto de vista, su implantación puede afectar más. Éstas son las calles de El Pilar y Villalba Hervás. Lo hacemos porque no podemos estar permanente esperando a que los tribunales decidan con una sentencia firma que es lo que podemos o no podemos hacer", ha señalado el regidor chicharrero.

Aun así, el alcalde de la capital tinerfeña sigue manteniendo que existen argumentos suficientes para que en Santa Cruz de Tenerife, al igual que en otras muchas ciudades de España, de Europa y del mundo, se pueda implantar una Red Ciclable que mejore la movilidad de los ciudadanos.

Un peatón circula por el carril bici de la calle El Pilar / Arturo Jiménez

Pero, añade José Manuel Bermúdez, ante la situación de incertidumbre que se está viviendo en esta capital, y "al no poder abrir el carril bici ni poder terminar las obras por orden judicial, preferimos quitarlo en dichas zonas con el objetivo de causar las menores molestias posibles a los vecinos y a los negocios, sobre todo teniendo en cuenta de que en breve comienza la campaña de Navidad".

El alcalde asevera que no tiene sentido mantener algo que no se puede ni poner en marcha ni finalizar. Eso sí, Bermúdez informa de que el Ayuntamiento de Santa Cruz recurrirá este último auto judicial ante el Supremo. "Y mientras esperamos por la Justicia, retiraremos el carril bici de El Pilar y Villalba Hervás". Estas vías, en las que actualmente se producen largas retenciones de tráfico, recuperarán las plazas de aparcamiento y carga y descarga que fueron eliminadas.

Con respecto al resto de la Red Ciclable en la zona centro de la ciudad, el Ayuntamiento esperará, para decidir su futuro, a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que el Consistorio presentó contra la anulación de la Ordenanza de Movilidad en marzo del año pasado, al que se sumará este nuevo recurso contra el auto que desestima la petición del Ayuntamiento de continuar con las obras del carril bici.