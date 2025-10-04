Plenilunio 2025 despega con una galaxia de drones

A Tenerife le faltan muchos ‘años luz’ para alcanzar el nivel de China en demostraciones de drones. Fue en una ciudad del gigante asiático, Chongqing, donde se batió el récord de estos dispositivos en un mismo show, con 11.787. Sin embargo, ayer bastaron 300 en Santa Cruz para iluminar la noche a miles de personas que se concentraron en la avenida marítima. «Pues estuvo muy guapo», se oyó repetidamente entre los asistentes. Fue posiblemente el espectáculo de vehículos aéreos no tripulados más atractivo de cuantos se han organizado hasta ahora en la Isla.

Con los cohetes, extraterrestres, ovnis, planetas y galaxias de luces chillonas que sobrevolaron el Puerto chicharrero despegó una nueva edición de Plenilunio, un programa de actividades culturales y comerciales que en su jornada inaugural ya llenó las principales calles del centro de la ciudad de noveleros en busca de la combinación de picoteo, música, alguna compra y buen ambiente.

La zona entre la avenida marítima y el lago de la plaza de España fue la principal atracción a partir de las 20:00 horas, cuando estaba anunciado que los 300 drones despegaran del Puerto capitalino. Hubo que esperar un poco a que el sol se pusiera del todo para, exactamente a las 20:31 y ya con oscuridad plena, ver a estas pequeñas aeronaves despegar de forma simultánea.

El ‘show’, denominado Misterios del Universo, corrió a cargo de la empresa española Umiles, con sede en Latinoamérica y con operaciones en países como Chile, Portugal, Dinamarca, Qatar, México, Francia, Inglaterra o Indonesia. Mejoró, y mucho, al del año pasado en unos 12 minutos en los que desfilaron astronautas, galaxias, un Saturno con su anillo incluido y hasta una especie de Mazinger Z al que solo le faltó lanzar el «¡puños fuera!».

«Mira, ¿eso es un dron?», preguntó alguien en broma señalando a la luna. No había luna llena, en contra del propio nombre de esta ‘noche en blanco versión chicharrera’. El satélite estaba en fase gibosa creciente. Pero la ciudad sí parecía entrar en fase plenilúnica con riadas de personas bajando por la calle Castillo para encontrar sitio en una terraza –estaba difícil–, echarse un baile en la plaza de la Candelaria o aprovechar que muchas tiendas estaban abiertas.

Lo mejor vendrá hoy y mañana, con una amplia agenda de actividades en la que brillan la gastronomía –el Mercado amplía su horario–, la cultura –incluido teatro en el cementerio de San Rafael y San Roque y museos abiertos–, el deporte y lo mejor del comercio de Santa Cruz a unas horas a las que la ciudad generalmente no da más de sí.