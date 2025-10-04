Nuevo varapalo judicial al carril bici de Santa Cruz: la justicia rechaza el recurso del Ayuntamiento contra la paralización de las obras
El Consistorio desmantelará, al menos, la Red Ciclable de El Pilar, y recurrirá ante el Supremo
Santa Cruz de Tenerife
El carril bici implantado en la zona centro del municipio de Santa Cruz de Tenerife ha recibido un nuevo varapalo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la paralización de las obras de la Red Ciclable en la capital.
El TSJC ordenó al Consistorio que suspendiera los trabajos, que ya estaban en su recta final, a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos El Perenquén.
El Ayuntamiento desmantelará el carril bici, al menos, y de momento, en la calle de El Pilar, debido a las quejas vecinales y de los comercios. También anuncia que recurrirá la citada resolución judicial ante el Tribunal Supremo.
(Habrá ampliación)
