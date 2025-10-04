Más horas para el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: abierto el procedimiento para cerrar más tarde en Halloween y Navidad

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el procedimiento para que las discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno de la capital puedan solicitar la ampliación de horarios para las fiestas de Halloween y Navidad de este año. Eso sí, y según indica la concejala responsable del área, Zaida González, del PP, sólo se podrán pedir estas autorizaciones hasta en cinco ocasiones al año por local. Asimismo, González recuerda que los after hours (apertura hasta el mediodía) ya no están permitidos en el municipio chicharrero.

"Con motivo de la ampliación de horario de las fiestas de Navidad de 2025, así como de la celebración de Halloween, y atendiendo a las solicitudes que, durante estos periodos, se formulan por parte de muchos titulares de actividades relacionadas con el ocio nocturno para poder cerrar más tarde, la Gerencia de Urbanismo ha dictado una resolución en la que se establecen las condiciones (horarios, fechas y actividades permitidas) para los interesados que deseen acogerse a dicha posibilidad, facilitando la apertura de los procedimientos para la solicitud en nuestra sede electrónica, bajo el título Ampliación de Horario Halloween y Navidad 2025", explica la concejala.

Fechas

Urbanismo ha fijado las ampliaciones de horario para los días viernes 31 de octubre, viernes 12 y 19 de diciembre, miércoles 24 de diciembre, miércoles 31 de diciembre y lunes 5 de enero. Para la tramitación de una licencia de ampliación de actividad, que conlleve simplemente la comunicación de la concesión de dicha ampliación, "sin ser necesario la aportación de proyecto y sin variar las condiciones del lugar en donde se concedió la licencia inicial", el Ayuntamiento de Santa Cruz cobrará una tasa de 131,20 euros por local, independientemente de los días que se soliciten.

Horarios

Durante los días acordados, las las discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculo podrán continuar con la música y atendiendo a los clientes hasta las 7:30 horas, en lugar de hasta las 6:00; las salas de concierto, hasta las 6:30, en lugar de hasta las 5:00; los café-teatro, los café-concierto y los establecimientos turísticos de restauración que desarrollen actividad musical y karaoke, hasta las 5:00, en lugar de hasta las 3:30; los establecimientos turísticos de restauración, hasta las 3:30, en lugar de hasta las 2:00; y los salones de banquetes, hasta las 5:30, en lugar de hasta las 4:00. Todos los locales tendrán 30 minutos, a partir de dichos horarios, para el desalojo de los clientes.

En la Zona de Gran Afluencia Turística, que coincide con el casco histórico de la ciudad, los café-teatro, café-concierto y establecimientos de restauración con actividad musical podrán cerrar a las 5:30 horas; las discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculo, a las 8:00, y los restaurantes y bares-cafeterías, a las 4:00 horas.

Los establecimientos situados en el interior de centros comerciales, tanto de tipología abierta como cerrada, ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística, también podrán ampliar sus horarios. Los locales destinados a la actividad de café teatro y café concierto, o los establecimientos de restauración en los que se desarrollen actividades musicales, podrán permanecer abiertos hasta las 5:30 horas. Y los locales destinados a discotecas, salas de baile y salas de fiesta con espectáculos podrán permanecer abiertos hasta las 7:30.