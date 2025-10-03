La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul

El subprior de la Basílica de Candelaria, Dailos José Melo, desvela que la Patrona General de Canarias lucirá su traje verde en el viaje de partida desde su santuario a la capital tinerfeña el próximo sábado 11 de octubre, cuando, después de la misa de seis de la mañana, comience la peregrinación histórica.

El simbolismo del color verde

La elección de ese color está vinculada directamente con la coincidencia de la visita en el año jubilar dedicado a la esperanza. De ahí el verde, como mensaje de renovación espiritual y confianza.

Azul para el regreso a la Villa Mariana

Para regresar a la Villa Mariana, la imagen morena vestirá el traje azul, regalo de un empresario hindú afincado en Santa Cruz. Desde hace años, este color se vincula tradicionalmente con la capital chicharrera, convirtiéndose en un guiño de la Virgen hacia la ciudad que la recibe.

Una visita marcada por cambios en la Iglesia

Los preparativos de la visita comenzaron en la última etapa del palmero Bernardo Álvarez como obispo, un testigo que asumió desde el pasado 1 de mayo el grancanario Eloy Santiago.

También en la Orden de Predicadores (dominicos) se registran novedades: en octubre de 2022 fue elegido prior el granadino Juanma Martínez Corral, de 43 años. Finalizado ese período, la comunidad dominica se encuentra inmersa en la elección de su sucesor.

El papel del subprior en un momento clave

Durante este tiempo de transición, y ante la inminente visita, Dailos José Melo, subprior de la Basílica, asume la responsabilidad de cubrir este período de interinidad hasta la elección del nuevo prior, garantizando que la organización y la solemnidad de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz estén a la altura de lo que representa este acontecimiento..