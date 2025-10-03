La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
La visita coincide con cambios internos en la orden dominica que custodia la imagen en la Basílica de Candelaria
El subprior de la Basílica de Candelaria, Dailos José Melo, desvela que la Patrona General de Canarias lucirá su traje verde en el viaje de partida desde su santuario a la capital tinerfeña el próximo sábado 11 de octubre, cuando, después de la misa de seis de la mañana, comience la peregrinación histórica.
El simbolismo del color verde
La elección de ese color está vinculada directamente con la coincidencia de la visita en el año jubilar dedicado a la esperanza. De ahí el verde, como mensaje de renovación espiritual y confianza.
Azul para el regreso a la Villa Mariana
Para regresar a la Villa Mariana, la imagen morena vestirá el traje azul, regalo de un empresario hindú afincado en Santa Cruz. Desde hace años, este color se vincula tradicionalmente con la capital chicharrera, convirtiéndose en un guiño de la Virgen hacia la ciudad que la recibe.
Una visita marcada por cambios en la Iglesia
Los preparativos de la visita comenzaron en la última etapa del palmero Bernardo Álvarez como obispo, un testigo que asumió desde el pasado 1 de mayo el grancanario Eloy Santiago.
También en la Orden de Predicadores (dominicos) se registran novedades: en octubre de 2022 fue elegido prior el granadino Juanma Martínez Corral, de 43 años. Finalizado ese período, la comunidad dominica se encuentra inmersa en la elección de su sucesor.
El papel del subprior en un momento clave
Durante este tiempo de transición, y ante la inminente visita, Dailos José Melo, subprior de la Basílica, asume la responsabilidad de cubrir este período de interinidad hasta la elección del nuevo prior, garantizando que la organización y la solemnidad de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz estén a la altura de lo que representa este acontecimiento..
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII
- ¿Cómo aplicará Santa Cruz de Tenerife el 'basurazo'?: un incremento del 50% de media y no se bonificará a la vivienda vacacional
- Cambio de imagen para la degradada entrada a Santa Cruz de Tenerife por el Sur
- Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos
- Golpe sobre la mesa de los comercios del centro de Santa Cruz de Tenerife: exigen una revisión urgente del carril bici