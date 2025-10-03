Santa Cruz de Tenerife tendrá un circuito de coches teledirigidos
Vecinos de Cuesta Piedra proponen transformar la antigua cancha deportiva en un nuevo espacio de ocio
El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará con un circuito para coches teledirigidos. Vecinos de Cuesta Piedra han solicitado al Ayuntamiento chicharrero convertir la antigua cancha deportiva del barrio en un nuevo espacio de ocio destinado a estos vehículos de radiocontrol, para el disfrute de pequeños y grandes.
El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, se ha comprometido con los vecinos a convertir esta propuesta en realidad. En este sentido, el regidor ha anunciado que el Consistorio chicharrero colaborará con los vecinos en la limpieza de la zona y en la mejora del alumbrado, así como con la instalación del vallado.
"En estos días hemos visitado Cuesta Piedra para atender la petición de un grupo de vecinos comprometidos con el barrio. Su iniciativa consiste en transformar una parte de la antigua cancha deportiva de esta zona en un circuito de coches de radiocontrol. Y los ayudaremos. Quiero agradecer a estos ciudadanos su implicación y sus ganas de mejorar el barrio en el que residen", ha indicado Bermúdez.
