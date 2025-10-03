Santa Cruz de Tenerife renovará su señalización turística, instalada hace siete años

Santa Cruz de Tenerife renovará su señalización turística peatonal, instalada hace ya siete años. Así lo anuncia el Ayuntamiento, que indica que la ejecución de los trabajos, que supondrá un coste de casi 290.000 euros, se iniciará en diciembre y se prolongará durante seis meses. Con esta actuación, el Consistorio pretende mejorar la experiencia de los visitantes, y ofrecer una información moderna y atractiva sobre la ciudad.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que este proyecto, con el que se renovarán las señales turísticas de la capital, se actualizarán los contenidos, se incluirán nuevas tecnologías y se incorporarán nuevos puntos de interés de la ciudad, cuenta con financiación europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia.

«A través de esta iniciativa, queremos seguir mejorando la experiencia de quienes nos visitan, adaptando la señalética de la ciudad a los cambios que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Queremos que cada visitante tenga más fácil descubrir Santa Cruz de Tenerife, moverse por sus calles y disfrutar de todo lo que ofrece», apunta el nacionalistas José Manuel Bermúdez.

Monolitos

En concreto, y según informa el concejal de Planificación Estratégica y Servicios Públicos, Carlos Tarife, del Partido Popular, el proyecto contempla la renovación y arreglo de los monolitos informativos instalados en numerosos puntos de la ciudad, de las banderolas direccionales y de las placas identificativas que se han quedado «obsoletas» o «inservibles», así como la incorporación de señalización en nuevos recursos turísticos de la ciudad. Entre éstos se encuentra, por ejemplo, el emblemático Templo Masónico, que abrirá sus puertas en breve, tras la rehabilitación del edificio.

Nuevas tecnologías

El primer teniente de alcalde explica que se trata de una inversión que no sólo permitirá sustituir los elementos deteriorados o desactualizados de la señalética turística instalada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, sino que también incorporará nuevas tecnologías, como códigos digitales que enlacen contenidos y experiencias online, «alineándonos con el turismo del siglo XXI».

Materiales más duraderos

Asimismo, el concejal del PP Carlos Tarife resalta que para las nuevas señales, el Ayuntamiento capitalino utilizará materiales «más resistentes y duraderos que los actuales», para garantizar el mantenimiento de estos elementos de orientación.

Apuesta

«Con esta renovación de la señalética turística, el municipio de Santa Cruz de Tenerife da un paso más en su apuesta por un modelo urbano acogedor, accesible y moderno, que mejore la experiencia de los turistas y fortalezca proyección internacional de la ciudad», asevera el edil responsable de Planificación Estratégica.

Inicio

Se encargará de renovar la señalización turística de la capital chicharrera la empresa Señalizaciones Villar, informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El Consistorio capitalino apunta que está previsto que entre los meses de diciembre, enero y febrero se desarrollen las labores de retirada, de arreglo, de saneado y de reinstalación de la señalética en sus ubicaciones originales.

Otras acciones

La Corporación local aprovecha para recordar que también están previstas en el municipio otras actuaciones relacionadas con la mejora de la atención al turista, como la creación de una página web para los visitantes o la mejora del paseo de los carteles del Carnaval, en la avenida Marítima.