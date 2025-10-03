Santa Cruz de Tenerife encarga un estudio para mejorar la oferta de actividades deportivas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha encargado el primer estudio de las actividades deportivas municipales que se ofertan a los chicharreros, con el objetivo de mejorar la calidad de las mismas y adaptarlas a la demanda. La Junta de Gobierno ha adjudicado a la empresa Wayedra, por un importe de 122.846 euros, el contrato para el diseño y evaluación de los indicadores de estas actividades.

Según destaca el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, este contrato permitirá dotar al Servicio de Deportes y Calidad de Vida, que dirige la edil Alicia Cebrián, del PP, de herramientas y metodologías para "medir con rigor" la eficacia de los programas deportivos municipales, "reforzando así la toma de decisiones basadas en datos y mejorando la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía".

"Nuestro objetivo es seguir ofreciendo servicios deportivos de calidad, accesibles y adaptados a lo que la ciudadanía demanda. Este sistema de evaluación nos ayudará a ser más eficaces, más transparentes y a optimizar los recursos municipales", insiste el regidor.

Modernización

Por su parte, la concejala de Deportes resalta que con este contrato se da un paso adelante en la modernización de la gestión deportiva municipal. "Dispondremos de indicadores fiables que nos permitirán evaluar nuestras actividades y programas, para garantizar que realmente responden a las necesidades de los vecinos".

Cebrián manifiesta que, con esta medida, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refuerza su compromiso con la calidad, la transparencia y la mejora continua de los servicios deportivos, "asegurando que sigan siendo una herramienta clave para el bienestar de todos los vecinos y vecinas".

Acciones

Con este estudio, y entre otras acciones, se identificarán y describirán los hábitos deportivos de los chicharreros, clasificándolos en grupos de edad, género, distrito y nivel económico; se conocerán las opiniones de la ciudadanía sobre presencia, disponibilidad y adecuación de instalaciones y espacios de uso deportivo dentro del municipio; se conocerá la dedicación en términos de minutos al día de los ciudadanos en cuento a práctica de ejercicio físico y entrenamiento deportivo; se identificarán las inquietudes, necesidades y demandas requeridas por los vecinos; y se actualizará la información sobre el parque de equipamientos para la práctica deportiva existente en Santa Cruz. Todo ello, insiste la concejala de Deportes, para "tomar decisiones y mejorar la oferta deportiva municipal de la capital".