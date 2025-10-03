Finaliza la autopsia del perro Sully: murió electrocutado tras pisar una arqueta en Santa Cruz de Tenerife

El informe completo de la autopsia-necropsia realizada a Sully, el perro que falleció tras pisar una arqueta eléctrica en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Vicente Ferrer, concluye que el can murió por una "lesión por electrocución". La propietaria de Sully, Marisa, vecina del barrio de El Toscal, ha anunciado que exigirá responsabilidades, tras conocer, este 1 de octubre, y casi un año después del fallecimiento de Sully, el contenido de dicho documento, elaborado por el Servicio de Diagnóstico Anatomopatológico Veterinario de la la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Por lo tanto, y tal y como se había adelantado en un primer informe, que Marisa recibió a finales de mayo de este año, en el que se hablaba de "claros indicios", Sully murió electrocutado. "Los cambios observados en la piel del abdomen izquierdo y de la extremidad posterior izquierda, junto con el aspecto 'cocido' de la musculatura subyacente y degeneración de la misma, son compatibles con un daño térmico-eléctrico. Estos hallazgos, en el contexto del caso, son indicativos de lesión por electrocución. En estos casos, la muerte es debida a fibrilación ventricular y parada cardiaca, así como a parálisis respiratoria", se señala en el informe definitivo de la autopsia.

Sully, el perro que falleció tras pisar una arqueta eléctrica en Santa Cruz. / El Día

"Lo que duele es que, a pesar de lo obvio de las causas de la muerte de Sully, algunos técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Endesa, se atrevieran a cuestionarlas", ha manifestado la tutora del can, quien, finalmente, ha decidido exigir responsabilidades sobre lo ocurrido.

Revisión de las canalizaciones

Sully falleció el pasado 29 de octubre de 2024, tras pisar una arqueta en San Vicente Ferrer, mientras su tutora la paseaba. La compañía Endesa, que en un principio indicó que no tenía constancia de que el perro hubiese muerto electrocutado, informó semanas más tarde, y tras revisar las canalizaciones subterráneas de la citada calle y de los alrededores, que se había detectado "una plaga de roedores inusual que está destruyendo el aislamiento del cableado"

Tras lo ocurrido, tanto el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, como el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, exigieron a Endesa que inspeccionara todas las arquetas eléctricas del municipio. Asimismo, el Ayuntamiento chicharrero instó a la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias a abrir un expediente para depurar responsabilidades.