Dailos José Melo, el ‘hijo adoptivo’ del padre Mendoza

A sus 33 años, Dailos José Melo González, natural de Adeje, asume uno de los encargos más intensos como dominico de la Basílica de Candelaria: acompañar a la Patrona de Canarias en la tercera visita que realizará la imagen a Santa Cruz de Tenerife en el siglo XXI, entre el 11 y el 24 de octubre.

«Será la segunda visita que viva, pero esta vez de manera muy distinta», explica. En 2009 participó como voluntario; ahora le toca «velar para que todo salga con la mayor dignidad posible». Actualmente es párroco de Santa Ana y subprior del santuario.

La huella del padre Jesús Mendoza

En su despertar vocacional aparece un nombre clave: padre Jesús Mendoza (Juncalillo de Gáldar, Gran Canaria, 9 de agosto de 1944 – 17 de octubre de 2013). Vinculado a Candelaria desde los años 70, fue ordenado presbítero en 1972 en la iglesia de San Andrés Apóstol de Las Cuevecitas y en 1986 asumió como Prior de la comunidad dominica y rector de la Basílica de Candelaria.

Se le recuerda por su cercanía, entrega social, su compromiso con los más desfavorecidos, su labor en Cáritas y la Casa de Acogida de Mayores Nuestra Señora de Candelaria. En 1998 recibió el título de Hijo Adoptivo de Candelaria.

«Siempre digo que fue como un padre para mí. Me marcó su manera enérgica de predicar, de defender la verdad, y sobre todo su entrega en Cáritas», confiesa Dailos.

El dominico Dailos José Melo, subprior de la Basílica de Candelaria. / María Pisaca

De Adeje a la fe: una vocación inesperada

Los orígenes de Dailos arrancan lejos de los altares. Nació en Adeje y creció en La Salud, en Santa Cruz, siendo el mayor de cinco hermanos. «Yo no fui bautizado de niño. En mi familia no había casi tradición religiosa».

Todo cambió a los 15 años, cuando una profesora de Religión le ofreció catequesis en los recreos. «Ese mismo día me bauticé, hice la primera comunión y la confirmación». Poco después se integró en la Esclavitud del Cristo de La Laguna, donde «descubrió la fuerza de la fe y la liturgia».

Formación y entrega personal

Tras una primera etapa en el seminario diocesano, tuvo que dejarlo todo para cuidar a sus abuelos enfermos, compaginando esa labor con el bachillerato nocturno.

Más tarde, gracias a las dominicas de La Laguna, conoció a la Orden de Predicadores y al entonces prior, el padre Mendoza. «En él vi un referente. Yo quería ser maestro, y descubrí que podía enseñar desde el Evangelio».

Ingresó en la Orden Dominicana y pasó siete años de formación en Valladolid y Valencia, con estudios de Filosofía y Teología, vida comunitaria y discernimiento. «Una vocación no es una huida ni un camino romántico. Tiene luchas, soledades y renuncias».

Destino: Candelaria

En 2015 volvió a Canarias y fue destinado directamente a la Basílica de Candelaria, un hecho poco habitual para un fraile recién ordenado. Ese mismo año recibió la ordenación diaconal y sacerdotal en la Basílica, de manos de monseñor Bernardo Álvarez.

Hoy, como subprior, se enfrenta al gran reto de organizar la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz. «Es un desafío pastoral, logístico y espiritual. Custodiar a la Virgen con la dignidad que merece es lo más importante».

Un mensaje a los jóvenes

En tiempos en que «la fe no cotiza al alza», Dailos se define: «Soy un chico normal, que un día descubrió que Dios lo llamaba. Me siento pleno, feliz y agradecido. La vocación es un regalo, no un mérito».

Confía en que la visita de la Patrona de Canarias sea un revulsivo: «Espero que despierte a muchos creyentes que viven la fe de manera pasiva».

Recuerdo al padre Mendoza

Dailos dedica unas últimas palabras a su mentor: «Si hoy estoy aquí, en gran parte se lo debo a él. Me enseñó a no perder la pasión, a ser coherente y a darme siempre a los demás».

Haciendo suyo el orgullo y la pasión del padre Jesús Mendoza por la Virgen de Candelaria, encara la visita de la Patrona a Santa Cruz: «Será un momento histórico».