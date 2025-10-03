Santa Cruz de Tenerife alerta de que la futura Ley de Movilidad de Canarias pone en riesgo inversiones

El anteproyecto de Ley de Movilidad de Canarias no convence del todo al municipio de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, ha decidido presentar alegaciones al borrador del citado texto legislativo, reclamando, entre otros aspectos, la simplificación de trámites para aprobar y revisar los planes de movilidad urbana municipales, con el fin de evitar «consecuencias muy graves» para los consistorios, como la pérdida de financiación para inversiones que mejoren la movilidad de las ciudades.

Asimismo, el equipo de Gobierno local, formado por CC y PP, los mismos partidos que dirigen el Ejecutivo canario, ha solicitado que se amplíe el marco de infracciones y sanciones para otros operadores de la movilidad en Canarias, «y no sólo para las administraciones locales», incluyendo a la propia administración autonómica. Santa Cruz de Tenerife también exige una revisión de los importes de las sanciones al considerarlas «infundadamente elevados».

Reunión

Precisamente, el alcalde, José Manuel Bermúdez, acompañado por la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, se ha reunido esta semana con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, para abordar las alegaciones que presentará el Consistorio al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Esta iniciativa legislativa tiene por objeto ordenar la movilidad de personas y de los bienes que se desarrolle en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los servicios y las infraestructuras necesarias, «bajo principios y objetivos de un desarrollo social, económico y ambiental sostenible, integral y seguro».

Planes de movilidad urbana

En el borrador del anteproyecto de ley se establece que los planes de movilidad urbana sostenible de los municipios tendrán la consideración de planes sectoriales y «sus determinaciones serán vinculantes para los instrumentos de ordenación urbanística en todo su contenido y en el ámbito del término municipal». «Corresponde a los ayuntamientos elaborar y aprobar los planes de movilidad. Con carácter previo a su aprobación, se someterán para su informe al Cabildo insular correspondiente». La ley también obliga a la tramitación de evaluación ambiental estratégica, y determina que deben ser aprobados en un plazo de dos años y revisados al menos cada cinco.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Santa Cruz data del año 2014. En diciembre de 2023, el pleno del Ayuntamiento aprobó el documento de revisión y actualización. «La revisión del Plan de Movilidad es el documento estratégico a nivel municipal que persigue dar respuesta, en clave de sostenibilidad, a los retos de movilidad que tiene Santa Cruz», ha explicado Evelyn Alonso. Entre estos se encuentran los aparcamientos, la Zona de Bajas Emisiones y los carriles bici.

Simplificación de trámites

En ese sentido, y con respecto al anteproyecto de la citada ley canaria, el Consistorio considera que es necesaria una simplificación de los trámites en lo relativo a las aprobaciones y revisiones de los planes de movilidad urbana. En una de sus alegaciones, Santa Cruz alerta de que dar la consideración a los PMUS como planes sectoriales, con la tramitación inherente a la planificación sectorial, tal como la evaluación ambiental, «dará como resultado la paralización, incluso, la imposibilidad de aprobación en un tiempo razonable de los PMUS que deban promover los municipios». «Esta paralización conlleva consecuencias muy graves, como son la posible opción a financiación para realizar inversiones incluidas en los PMUS».

Además, indica el Ayuntamiento, parece razonable que el plazo de revisión de los planes, establecido en cinco años, sea mayor, «dada la complejidad de su aprobación y elaboración». «Incluso, deberían tener una vigencia indefinida, sin perjuicio de que puedan ser modificados».

Red transeuropea

Por otra parte, el alcalde solicita que la futura Ley de Movilidad de Canarias establezca de manera más detallada las cuestiones que aclaren y aporten mecanismos de colaboración y coordinación de los nodos urbanos integrados en la red transeuropea de transporte en la Comunidad Autónoma, como es el caso de Santa Cruz. «Dejar la responsabilidad de la integración de infraestructuras de interés supra municipal a los ayuntamientos es cargar en la administración local, de escasos recursos, la enorme responsabilidad de definir las soluciones de integración de infraestructuras de interés regional en materia de movilidad».

Informe del Cabildo

En relación a la obligación de contar con un informe del Cabildo para poder aprobar los PMUS, Santa Cruz solicita que se establezca un plazo limitado de respuesta, que, en caso de ser excedido sin recibir respuesta de la administración que deba emitir informe, pueda seguirse con el trámite, «indicando en su caso que, transcurrido dicho plazo sin que exista contestación, se entenderá otorgada la conformidad».

Por último, el Ayuntamiento chicharrero considera que, «dada la complejidad de tramitación en materia urbanística», la afectación de los planes de ordenación urbanística en tramitación no puede verse condicionada de ninguna manera por la entrada en vigor de este anteproyecto de ley, «por lo que deberán suprimirse las referencias a dichos planes a lo largo de todo el articulado».