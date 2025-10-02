La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII

Como si de un simulacro se tratara, un grupo de voluntarios organizados por la comisión que diseña la tercera visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife en este siglo XXI participaron la tarde del pasado martes en el traslado del baldaquino que utilizará la Patrona General de Canarias durante su estancia en la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción, del 11 al 25 de octubre.

Camino a Los Realejos

Con Pedro López –coordinador de la visita– a la cabeza, y la colaboración de Dailos Gómez, Carlos y Jorge, la comitiva partió a las siete de la tarde rumbo al Santuario-Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Los Realejos. El baldaquino, que ya se custodia en la iglesia matriz de Santa Cruz, será llevado en fechas próximas a Candelaria, para que todo esté preparado en la madrugada del sábado de la próxima semana, cuando se procederá al traslado de la Patrona.

A las ocho de la noche, con ayuda de la Hermandad Cofradía de la Virgen del Carmen, la estructura se colocó en la plancha de Grúas Cuchi, en un operativo capitaneado por Roberto, el chófer, y Víctor Cuchi, hijo del recordado Trino, fallecido meses atrás e histórico colaborador en los traslados de la Virgen.

El porqué del préstamo

El baldaquino del Carmen de Los Realejos fue solicitado meses atrás para sortear la imposibilidad de acceder al templo de La Concepción, ya que las andas originales de la Virgen de Candelaria son de mayores dimensiones.

La parroquia del Carmen, erigida por el obispo Bernardo Álvarez en 2015, accedió al préstamo dentro de una colaboración histórica entre ambas imágenes. De hecho, en 2004 fue la Virgen de Candelaria quien cedió su urna para la peregrinación del Carmen a San Juan de la Rambla.

Como anécdota, cuando el párroco comunicó la cesión a los feligreses, una devota preguntó: «¿Y la Virgen de Candelaria no tiene su propio baldaquino?». Sí lo tiene, pero es demasiado grande para el acceso al templo matriz.

Llegada a Santa Cruz

Ya de noche, la comitiva, escoltada por una caravana de cinco coches y una grúa, llegó a la parroquia matriz de la capital. Allí la esperaban cuarenta miembros de la Cofradía de la Esperanza Macarena, que colaboraron en la entrada bajo el campanario, bajo la supervisión del párroco Juan Manuel Yanes.

Pedro López agradeció la ayuda de realejeros y chicharreros, mientras que Dailos Gómez confesó su emoción por el respeto y solemnidad con que se desarrolló el traslado, verificando en todo momento la seguridad del camino en puentes, árboles y farolas.

Tres siglos de historia

El historiador Manuel Jesús Hernández recordó el valor patrimonial del baldaquino, elaborado con plata donada por el capitán Agustín de Torres antes de 1748 y restaurado entre 1982 y 1985 por el orfebre Juan Ángel González García y los carpinteros Manuel y José Hernández Siverio junto a José Francisco Machado. Fue entonces cuando se tomaron medidas para replicar las andas de la Virgen de Candelaria.

La imagen del Carmen llegó a Los Realejos en el siglo XVIII desde Génova. Para su culto, se encargaron piezas a talleres laguneros, incluido al platero Juan Bautista Remón, autor de las andas, la media luna y la corona.

El realejero Juan José Alonso evoca hitos como la peregrinación del Carmen a La Orotava en 1904 o su nombramiento como alcaldesa perpetua de Los Realejos en 1985, tras la coronación canónica de 1982.

Peregrinación sobre una joya

Con ese legado y orgullo, la Virgen de Candelaria peregrinará el sábado próximo sobre un baldaquino con casi tres siglos de historia, en su camino entre Candelaria y Santa Cruz.