Plenilunio llena Santa Cruz de Tenerife de arte urbano, mercadillos, gastronomía y conciertos

Comienza Plenilunio, una de las acciones de dinamización cultural, comercial y de ocio más potentes que se llevan a cabo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Entre este viernes, 3 de octubre, y el domingo, día 5, desde por la mañana y hasta por la noche, las calles del centro de la ciudad acogerán más de un centenar de actividades gratuitas, dirigidas a todos los públicos, que tendrán lugar en una veintena de emplazamientos.

Entre las actividades incluidas en la decimoséptima edición de Plenilunio Santa Cruz, inspirado este año en la temática Misterios del Universo, se encuentran un espectáculo visual con más de 300 drones; la celebración del Festival Chicharrock, con música, danza y deportes urbanos; los conciertos de Pedro Capó, Jadel, Agua de Chorro y Ptazeta, entre otros artistas; talleres tecnológicos y creativos; mercadillos de artesanía y moda; espacios gastronómicos, y una amplia oferta cultural.

La amplia programación de Plenilunio, que puede consultarse en la web www.pleniluniosantacruz.com, se desarrollará en los siguientes emplazamientos del centro de la ciudad: avenida Marítima, avenida de Anaga, plaza de la Candelaria, Alameda del Duque de Santa Elena, plaza del Príncipe, parque García Sanabria, plaza de San Francisco, Mercado Nuestra Señora de África, calle La Noria, calle Castillo, Parque Bulevar, plaza de Ireneo González, plaza Weyler, Capitanía General, Museo Militar de Almeyda, Museo Municipal de Bellas Artes, TEA, MUNA, Casa del Carnaval, Palacio de Carta, Cementerio San Rafael y San Roque y Círculo de Bellas Artes.

Plenilunio en Santa Cruz. / MARIA PISACA

Plenilunio contará este año con el aliciente del Bono Consumo Domingo. Desde las 10:00 horas del viernes y hasta las 12:00 horas del domingo, los ciudadanos podrán adquirir por 10 euros tiques descuento con un valor de 25 euros, en la web www.bonoconsumosantacruz.com, que solo se podrán canjear el domingo. El mismo procedimiento se repetirá cada fin de semana hasta el 9 de noviembre, coincidiendo con la celebración en la ciudad de otros eventos.

Además, y según lo han destacado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, durante todo el fin de semana los residentes en Tenerife dispondrán del Bus Turístico a un precio de 2,50 euros por persona.

Plenilunio Santa Cruz arrancará este viernes con el espectáculo visual formado por más de 300 drones, en la explanada de la avenida Marítima, a las 20:30 horas, y las actuaciones musicales de Jadel, a las 21:00 horas, y de Family Sound Band, a las 22:30, en la plaza de La Candelaria. El sábado, la programación se desarrollará entre las 11:00 y las 00:00 horas, y el domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Viaje Espacial

La explanada de la avenida Marítima acogerá este viernes, 3 de octubre, a las 20:30 horas, el espectáculo visual Viaje Espacial, formado por 300 drones, acto con el que arrancará Plenilunio Santa Cruz.

Actuaciones en la plaza de la Candelaria

Plenilunio contará con conciertos de reconocidos artistas en la plaza de la Candelaria. El viernes actuarán Jadel, a las 21:00 horas, y el grupo Family Soul Band, a las 22:30. Y el sábado, lo harán Agua del Chorro, a las 19:00; Tomy Contreras, a las 20:15 y 23:15, y Pedro Capó, desde las 21:45 hasta las 23:15 horas.

Festival Chicharrock

La avenida Marítima acogerá el sábado y el domingo la celebración del denominado Festival Chicharrock, que contará con música, deporte y danzas urbanas. El sábado, en el apartado musical, este festival contará con las actuaciones de "jóvenes promesas", a las 18:00 horas; de los ganadores de la Caja de Kristal de Adeje, entre las 20:30y las 20:55 horas; de DNV-Danienverso, entre las 21:00 ylas 21:50; de Dailos MB, de 21:55 a 22:45, y de Ptazeta, de 22:50 a 23:50.

El festival también incluirá, el sábado y el domingo, talleres de parkour, de la mano del youtuber y atleta Álex Segura, de surf skate y de artes marciales; un torneo de baloncesto benéfico; con la creación de un mural de grafiti, de la mano del artista Erik Air; un taller de roller dance; una exhibición y taller de break dance, de la mano de René Cañon, y una batalla de danzas urbanas. Ésta última tendrá lugar el domingo, a partir de las 17:30 y hasta las 20:00.

Mercadillos

La Alameda del Duque de Santa Elena albergará un mercadillo de artesanía, tanto el sábado como el domingo, de 11:00 a 20:00 horas.

Por otro lado, en el parque García Sanabria, se desarrollará el denominado Le Good Cosmic Market, un espacio que contará con un mercadillo de tendencias y moda, con una zona de restauración y con actuaciones musicales. El sábado, podrá ser visitado de 11:00 a 21:00 horas, y actuarán DJ Rayco, de 12:00 a 14:00, y Juana La Cubana, de 19:00 a 21:00 horas. El domingo, el Le Good Market estará abierto de 10:00 a 19:00 horas, y actuarán Juana La Cubana, de 14:00 a 16:00 horas, y DJ Luuh, de 17:00 a 19:00 horas.

Actividades infantiles y pasacalles

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diferentes actividades infantiles, como castillos hinchables, talleres, yincanas, y scalextrix, en la plaza del Príncipe, de 12:00 a 20:00 horas, tanto el sábado como el domingo, así como en el Parque Bulevar.

Las calles Castillo, José Murphy y Bethencourt Alfonso acogerán pasacalles el sábado, de 20:00 a 21:00 horas, y el domingo, de 19:00 a 20:00 horas.

Teatro en el cementerio de San Rafael y San Roque

Plenilunio incluye la representación de la obra Noches de Luna Llena-Brujería Canaria, en el cementerio de San Rafael y San Roque , a las 20:00 y 22:00, el sábado , y a las 17:00 y 19:00 horas, el domingo.

Actuaciones y actividades en diferentes zonas de la ciudad

En el Mercado Nuestra Señora de África, la noche del sábado, a partir de las 20:00 horas, actuarán el Dúo Adaggio, Alma de Boleros, Juanito Panchíny Patricia Baker. El Mercado también contará con diferentes actividades.

La Capitanía General acogerá, el sábado, dos actuaciones musicales con la Banda de Guerra de la BRICAN, a las 10:50 horas, y de la Unidad de Música del Mando de Canarias, a las 12:30 horas. El Museo Histórico Militar de Canarias, en el Fuerte de Almeyda, ofrecerá un concierto de la Banda Municipal, que pondrá el broche final a sus actividades del sábado, a las 20:00 horas. En ambos espacios, también se desarrollarán actividades durante el fin de semana.

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) ofrecerá música y gastronomía en horario ininterrumpido durante el fin de semana. El sábado actuarán DJ Juana la Cubana, de 18:00 a 20:00 horas; DJ Mellizas, de 20:00 a 22:00 horas, y DJ Tana Sandoval, de 22:00 a 00:00 horas. El domingo 5 de octubre, la propuesta continuará de 10:00 a 17:00, combinando la entrada gratuita al museo con una variada oferta gastronómica y musical.

En la Casa del Carnaval, donde se desarrollarán diferentes talleres, actuarán el sábado las murgas Guachipanduzy y Guachinquietas, a las 18:00 horas, mientras que Mamelones, Castorcitos y Bambas cantarán el domingo, a las 17:30 horas.

El Palacio de Carta acogerá el domingo, a las 12:00 horas, el concierto de la Orquesta de Cámara y Coro Adulto de la Escuela Municipal de Música de Santa Cruz. Asimismo, a las 18:15 horas, intervendrá el Grupo de Percusión de la escuela para dar paso, a continuación, al acto de clausura, previsto para las 19:00 horas.

Música itinerante

El sábado, diferentes bandas y artistas recorrerán, de 14:00 a 22:30 horas, las plazas Weyler, Ireneo González y San Francisco, así como la calle La Noria y la avenida Anaga. Esta propuesta musical estará protagonizada por Pixie Dixieland, Manu Sax, Dorina Violin, Calle Viana, Celso Sax, Ana Obando Violinista, Guachipandixie, Diamond Show, y 101 Brass Band, que irán cambiando de zona a lo largo del día.