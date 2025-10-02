Plenilunio 2025 convierte Santa Cruz en un gran escenario urbano

Santa Cruz de Tenerife ya está preparada para vivir, del 3 al 5 de octubre, la decimoséptima edición de Plenilunio, que este año llega bajo el lema 'Misterios del Universo'. Un evento que vuelve a transformar la ciudad en un gran escenario urbano, en el que cada rincón se convierte en un espacio de encuentro y disfrute. Si en otras ocasiones el protagonismo lo han tenido la música o la gastronomía, en esta edición el arte, la cultura y el deporte al aire libre se sitúan en primera línea para invitar a vecinos y visitantes a redescubrir la capital de una forma diferente.

Uno de los escenarios más esperados será el Fuerte de Almeyda, sede del Museo Histórico Militar de Canarias, que abrirá sus puertas para acercar la historia de la ciudad con un atractivo programa de recreaciones, actividades culturales y propuestas para toda la familia. Este espacio patrimonial se convierte, durante Plenilunio, en un punto de conexión entre la memoria histórica y el presente cultural de Santa Cruz, permitiendo que los asistentes disfruten de una experiencia singular en un enclave cargado de simbolismo.

La cultura se desplegará también en las calles con propuestas de arte y creatividad al aire libre. / SOCIEDAD DE DESARROLLO - PLENILUNIO

La cultura se desplegará también en las calles con propuestas de arte y creatividad al aire libre. Pasacalles, espectáculos visuales y performances llenarán de color y movimiento la ciudad, creando un ambiente en el que el público no solo contempla, sino que participa y se convierte en parte de la experiencia. Bajo la temática Misterios del Universo, muchas de estas propuestas se inspiran en lo cósmico, trasladando a los espectadores a una dimensión onírica en la que la ciudad se convierte en escenario abierto.

El deporte será otro de los grandes atractivos del programa, con la explanada de la avenida Marítima como epicentro gracias a la iniciativa Chicharrock Fest. Este espacio reunirá disciplinas que combinan espectáculo, adrenalina y cultura urbana: street basketball, parkour, skate, surf skate y roller dance. Talleres y exhibiciones permitirán a grandes y pequeños acercarse a estas modalidades, consolidando a Plenilunio como un evento que impulsa el deporte como forma de convivencia y expresión cultural.

Además de la energía de Chicharrock en la avenida Marítima, Santa Cruz acogerá en el Recinto Ferial la Feria de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, ExpoDeca, que se celebra del 2 al 5 de octubre con entrada gratuita. Se trata de un evento con entidad propia que reúne cientos de horas de programación, entre exhibiciones, competiciones, talleres y exhibiciones de deportes tradicionales canarios como la lucha, el salto del pastor o el arrastre. Una cita que convierte a Tenerife en epicentro regional del deporte y que suma al ambiente vibrante de Plenilunio.

El deporte será otro de los grandes atractivos del programa de Plenilunio. / SOCIEDAD DE DESARROLLO - PLENILUNIO

La suma de estas propuestas culturales, artísticas y deportivas convierte a Santa Cruz en un gran escenario urbano en el que se entremezclan generaciones, estilos y formas de vida. Familias, jóvenes y visitantes encuentran en la ciudad un lugar en el que disfrutar juntos, compartiendo experiencias únicas en un marco incomparable.

Plenilunio no solo es un evento que dinamiza el centro de Santa Cruz, sino que refuerza la identidad de la ciudad como espacio abierto, plural y diverso. Del 3 al 5 de octubre, calles, plazas y edificios emblemáticos se llenarán de actividad, ofreciendo un mosaico de propuestas que demuestran que el arte, la cultura y el deporte son motores de encuentro y disfrute ciudadano.

Plenilunio Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con el patrocinio de Promotur Turismo de Canarias (Gobierno de Canarias), Canarias latitud de vida, y cuenta con la colaboración de Fuente Alta. Consulta la última hora en www.pleniluniosantacruz.com.