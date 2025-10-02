El Cabildo de Tenerife, dispuesto a aprovechar mejor diferentes espacios del Heliodoro

Con respecto a la posibilidad de que el Estadio Heliodoro Rodríguez López, situado en Santa Cruz de Tenerife, se abra a la celebración de eventos, planteada tanto por el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, como por el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), El Cabildo, propietario de la instalación, ha manifestado que está dispuesto a aprovechar mejor diferentes espacios del recinto.

Eso sí, el vicepresidente de la Corporación insular, Lope Afonso (PP), aclara que los usos concretos que pudiese albergar el Heliodoro Rodríguez López, además de los estrictamente deportivos, serán objeto de una «valoración sosegada» con el Ayuntamiento.

Encuentro de turismo

El Estado acogió el martes, por primera vez, el Encuentro Anual con el Sector Turísitco-MICE, organizado por el Consistorio chicharrero, jornada durante la que el alcalde resaltó que se abría un camino para la celebración de diferentes actos en el Heliodoro, más allá de los deportivos y de conciertos, para ayudar al CD Tenerife, y siempre y cuando se realicen en las zonas en las que no se vea afectado el césped de la zona de juego. El regidor hizo mención a congresos, eventos para empresas, bodas, comuniones, bautizos, cine de verano o actos carnavaleros.

Rendimiento

El propio presidente del Club Deportivo Tenerife reconoció que «desde hace tiempo» se está barajando la posibilidad de explotar el Estadio de diferentes maneras, aunque, y según matizó, todavía no hay nada acordado. También señaló que no se descartan las posibilidades mencionadas por el alcalde. «Todo aquello que podamos explotar y sacarle rendimiento, lo haremos», afirmó Felipe Miñambres durante el Encuentro Turístico en el Heliodoro.

Reflexión

En relación a estas manifestaciones, el vicepresidente del Cabildo declaró ayer a este periódico que, partiendo de la premisa de que desde la Corporación insular se considera que la infraestructura del Estadio no está totalmente aprovechada, «el detalle de los usos que se han planteado requieren de una reflexión» y estudio.

«Los eventos de los que se ha hablado no están recogidos en la ordenanza que regula los usos del Heliodoro, que son, fundamentalmente, deportivos, aunque es verdad que se admiten usos complementarios o especiales, como eventos culturales o musicales. De cada a poder disfrutar de algunas zonas del Estadio, dicha posibilidad requiere, como mínimo, de una reflexión sobre la oportunidad, conveniencia e idoneidad», ha apuntado Lope. Pero es cierto, según lo ha afirmado el vicepresidente, que el Cabildo baraja un mejor aprovechamiento de diferentes espacios del recinto.