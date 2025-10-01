Santa Cruz de Tenerife abre 190 expedientes por solares abandonados en los últimos dos años

La Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha abierto en los últimos dos años 190 expedientes relacionados con el abandondo y mal estado de solares en el municipio chicharrero, de los que se han resuelto, hasta el momento, con acciones de limpieza o cerramiento, un total de 32. El grupo municipal socialista denuncia que en la capital son numerosos los solares, algunos de ellos públicos, que no reúnen las condiciones mínimas exigidas de cerramiento, tratamiento de la superficie y salubridad, «lo que pone de manifiesto una falta de prevención y control en la gestión municipal», pues, y según señala el PSOE, el Consistorio tiene la obligación de gatrantizar el cumplimiento de la normativa urbanística.

La concejala socialista Matilde Zambudio defendió en el último pleno una moción en la que exigía al equipo de Gobierno local, formado por CC y PP, la puesta en marcha de un plan integral de inspección y control de solares; la creación de un registro municipal de parcelas urbanas, tanto de titularidad pública como privada; y la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y cerramiento de los solares de titularidad municipal. Matilde Zambudio puso como ejemplo el mal estado en el que se encuentran terrenos situados en El Perú, Miraflores, Añaza, La Salud o La Gallega. La citada moción fue rechazada.

Rivero anuncia que se está elaborando un estudio para definir los solares públcios que suponen un riesgo

Solares privados

Con respecto a los solares privados, la concejala de Urbanismo, Zaida González, del Partido Popular, ha señalado que ya se está trabajando, a través de disciplina urbanística, para que sus propietarios tomen las medidas que correspondean. Y en el caso de que no lo hagan, recuerda González, el Consistorio intervendrá de manera subdidiaria, «pero estos procedimientos llevan sus trámites y plazos correspondientes».

Falta de civismo

La edil también aprovecha para indicar que en el municipio existe un problema de falta de civismo por parte de algunos ciudadanos, que convierten los solares en vertederos de basura. «Instamos a la ciudadanía a que no tiren escombros, ropa y otros residuos en los solares», agrega.

Solares municipales

Y en relación a las parcelas que son públicas, el concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, anuncia que el Ayuntamiento está elaborando un estudio para definir qué solares públicos suponen un riesgo, con el objetivo de proceder a su cerramiento. Asimismo, el edil comenta que se está depurando el inventario del patrimonio municipal para determinar qué numero exacto de parcelas pertenecen al Consistorio, aunque se estima que son unas 15. «Hay solares que están inscritos en el catastro a nombre del Ayuntamiento y, en realidad, no son públicos».

Para Rivero, el problema se encuentra en los solares privados, que son la mayoría, «pues hay muchos que se han quedado en un limbo al ser heredados». «A la hora de exigir que se intervenga en esas parcelas, a través de disciplina urbanísitca, para que se proceda a su limpieza o cerramiento, cuesta muchísimo localizar a los propietarios y en otros casos éstos dicen que no tienen recursos económicos para ejectuar dichas labores. Sin duda, éste es un asunto complejo», apunta el concejal.