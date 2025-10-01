Eliminación de aparcamientos en Santa Cruz de Tenerife durante cuatro días por Plenilunio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anuncia la eliminación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad debido a la celebración, este fin de semana, de la iniciativa de dinamización cultural, comercial y de ocio Plenilunio, que incluirá más de un centenar de actividades en una veintena de emplazamientos. Plenilunio tendrá lugar desde el viernes, 3 de octubre, hasta el domingo, 5 de octubre, aunque las limitaciones al tráfico comenzarán desde el jueves. En este sentido, el Consistorio destaca que se reforzarán los servicios de transporte público urbano de guaguas, taxis y tranvía durante los tres días de duración del evento.

En concreto, las zonas que se verán afectadas por los cambios de tráfico son el Parque García Sanabria, con la feria de tendencias y gastronomía; el Parque Bulevar, con elementos hinchables y talleres infantiles; la plaza de la Iglesia del Pilar, que albergará el Mercadillo de Artesanos; la plaza del Príncipe, con ludoteca y talleres infantiles; la plaza de La Candelaria, con las actuaciones musicales en vivo previstas, y la Alameda del Duque de Santa Elena, con el Black and White Market by Mercadillos del Atlántico.

Asimismo, también se verá afectada la avenida Marítima, donde tendrá lugar el festival urbano, y las zonas de restauración en la plaza Weyler, plaza Ireneo González, calle La Noria, plaza San Francisco y avenida de Anaga, "donde se desarrollarán acciones de ambientación con música en vivo en formato sencillo y en acústico".

Aparcamiento del Parque Marítimo en Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Jueves

Las restricciones comenzarán este jueves en la calle Valentín Sanz, en el lateral de la plaza del Príncipe, con la eliminación de los estacionamientos para motos, medida que se mantendrá desde las 8:00 del jueves hasta las 23:59 horas del domingo, y en la calle La Marina y Alameda, con la eliminación de los aparcamientos para motos y reserva para la carga y descarga, desde las 8:00 del jueves hasta las 23:59 del domingo.

Viernes

Ya el viernes, en la calle Numancia se reservarán los estacionamientos situados en el margen derecho, entre los números 35 y 39, medida que se mantendrá desde las 15:00 horas del viernes hasta las 23:59 horas del domingo; en José Naveiras, se eliminarán tres plazas de la acera del parque García Sanabria, desde las 15:00 del viernes hasta las 23:59 del domingo; y en la calle de La Marina, plaza de España, se reservarán los aparcamientos para los vehículos de la dirección artística, para el traslado de los artistas y la guardia técnica del proveedor de sonido, zona actualmente habilitada para reserva de carga y descarga de uso general, la cual quedará suprimida desde las 8:00 del vierners hasta las 23:59 horas del domingo.

Asimismo, en la calle Imeldo Serís, a la altura de la plaza Víctimas del Terrorismo, se suprimierá la zona de estacionamientos en el margen derecho desde las 08:00 del viernes hasta las 23:59 horas del domingo. En la calle José María de Villa (puerta principal del cementerio San Rafael y San Roque), quedan reservadas tres plazas de estacionamiento, para uso de los proveedores de las actividades de actuaciones teatrales, desde las 08:00 del viernes hasta las 23:59 horas del domingo.

Sábado

Desde el sábado, a las 8:00 horas, en la calle Puerto Escondido, entre las calles San Clemente y Suárez Guerra, quedan reservados los estacionamientos para los vehículos de proveedores de la ludoteca, guardia técnica y sonido, hasta las 23:00 horas del domingo; en la zona de la avenida Marítima, se reservarán aparcamientos hasta las 23:59 horas del domingo. En esta misma avenida también se reservarán estacionamientos desde las 8:00 horas del viernes.

Transporte público

Titsa reforzará las líneas de aguagua 905, 908, 974, 122 y 232, los días 3 y 4 de octubre. Por ello, se habilitan salidas extras en la línea 905 (Muelle Norte-Ofra) a las 20:25 y 22:10 horas. Por su parte, la 908 (Intercambiador-Ofra-Juan XXIII-Intercambiador) tendrá más viajes, a las 22:40, 23:45 y 01:00 horas, mientras que la 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa María del Mar) operará también a las 22:40, 00:00 y 01:15 horas, y las rutas 122 (Intercambiador-Caletillas-Candelaria) y 232 (Intercambiador-Taco-El Cardonal-La Gallega) tendrán refuerzos en su horario habitual entre las 22:15 y las 01:15 horas.

Estos servicios nocturnos tienen parada en el exterior del Intercambiador, que cierra a las 23:30 horas, ubicada frente a los Juzgados, al mismo tiempo que la compañía recuerda que durante todo el fin de semana operarán las líneas urbanas que conectan con el centro de Santa Cruz, como son la 914, circuito centro con Intercambiador, avenida Tres de Mayo, La Salle, Méndez Núñez, El Pilar, Villalva Hervás, plaza de España, Intercambiador; la 904, plaza Weyler-La Salud-Cuesta Piedra; 906, para el La Salud-Intercambiador; 919, La Salud-Intercambiador por Barranco Santos, y la 910, que conecta San Andrés-Intercambiador.

Asimismo, también estarán disponibles las líneas nocturnas del servicio urbano capitalino como la 970 (Intercambiador-San Andrés), 971 (Intercambiador-La Salud-Ofra), 972 (Intercambiador-La Salud-Cuesta Piedra), 974 (Intercambiador-Taco-Añaza-Santa María del Mar) y 975 (Intercambiador-Tincer-La Gallega), al tiempo que concluye recordando que también estarán disponibles las salidas nocturnas habituales de las líneas 014 y 015 (Intercambiador-La Laguna), 104 (Intercambiador-Puerto de la Cruz) y 711 (Intercambiador-Los Cristianos-Estación de Costa Adeje).

Con respecto al servicio de Metrotenerife, habrá dos tranvías de refuerzo en la tarde del sábado, día 4, en horario de 17:00 a 00:30 horas, y dos de refuerzo en el nocturno del sábado al domingo, en horario de 00:00 a 06:00 horas.

Con respecto al servicio de taxis de la capital chicharrera, se informa de que esos días, desde el viernes, al domingo, ambos inclusive, no estarán sujetos a calendario, por lo que la actividad quedará libre al 100% de los vehículos que quieras poner este transporte de servicio público para la ciudadanía.