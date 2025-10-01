"Los contenedores de Santa Cruz de Tenerife apestan": la portavoz del PSOE exige que se tomen medidas
La exalcaldesa socialista, Patricia Hernández, insta al Ayuntamiento a de pagar un millón de euros al año por un servicio inexistente
«Los contenedores de basura instalados en las calles de Santa Cruz de Tenerife apestan. Y esto ocurre porque no se lavan». Así de tajante lo ha manifestado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento chicharrero, Patricia Hernández, quien ha denunciado en el último pleno el «mal funcionamiento» del servicio de los camiones lavacontenedores. La exalcaldesa de la capital tinerfeña exige al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, que deje de pagar un millón de euros por un servicio inexistente y que tome medidas con respecto al contrato municipal de limpieza y recogida de residuos, establecido con Valoriza.
Hernández asegura que, en la actualidad, solo dos lavacontenedores se encargan de la limpieza de los más de 9.390 depósitos de basura existentes en el municipio. «Hemos estado pendientes de algunas de las rutas de estos vehículos y resulta que de cada tres contenedores, solo se lava uno. Cada contenedor tendría que limpiarse una vez por semana y esto no está ocurriendo. Por ejemplo, donde yo vivo, en una semana se tendrían que haber lavado 931 depósitos y sólo se actuó con 72», manifestó la exalcaldesa socialista.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del Partido Popular, niega que el servicio no se esté realizando y señala que las afirmaciones que ha realizado la portavoz del PSOE «son muy graves». El también primer teniente de alcalde informa de que son tres los vehículos los que se encargan de la limpieza de los contenedores en Santa Cruz, y, además, añade, también se emplean baldeadores para las aceras.
El edil de Servicios Públicos contesta que si los contenedores «apestan», es por un mal uso de los vecinos
Mal uso
Por lo tanto, y según lo ha declarado Carlos Tarife, «si los contenedores de basura apestan, es por el mal uso que hace de los mismos los ciudadanos». «Y si la portavoz del PSOE considera que el actual contrato de limpieza de Santa Cruz no es el más adecuado, que es lo que yo también pienso, no tendría que haberlo presentado en 2019 con tanta alegría, como si fuese lo mejor», ha comentado el edil de Servicios Públicos.
Nuevo contrato
Éste recuerda que el Ayuntamiento ya está trabajando en la licitación de un nuevo contrato, «con el que ampliaremos el número de barrenderos en la ciudad, entre otras muchas mejoras».
Suscríbete para seguir leyendo
- Santa Cruz de Tenerife convoca oposiciones para 28 plazas de diferentes puestos
- Patricia Hernández, portavoz del PSOE en Santa Cruz: 'Me envenena que paguemos por un servicio de limpieza que no se presta
- El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife
- Una calle 'más bonita' en Santa Cruz de Tenerife: finaliza la obra de mejora paisajística en Pío Baroja
- ¿Cómo aplicará Santa Cruz de Tenerife el 'basurazo'?: un incremento del 50% de media y no se bonificará a la vivienda vacacional
- Llega Plenilunio Santa Cruz: más de 100 actividades en 20 emplazamientos
- Cambio de imagen para la degradada entrada a Santa Cruz de Tenerife por el Sur
- Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz de Tenerife: conoce todo el programa de actos