"Los contenedores de Santa Cruz de Tenerife apestan": la portavoz del PSOE exige que se tomen medidas

«Los contenedores de basura instalados en las calles de Santa Cruz de Tenerife apestan. Y esto ocurre porque no se lavan». Así de tajante lo ha manifestado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento chicharrero, Patricia Hernández, quien ha denunciado en el último pleno el «mal funcionamiento» del servicio de los camiones lavacontenedores. La exalcaldesa de la capital tinerfeña exige al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, que deje de pagar un millón de euros por un servicio inexistente y que tome medidas con respecto al contrato municipal de limpieza y recogida de residuos, establecido con Valoriza.

Hernández asegura que, en la actualidad, solo dos lavacontenedores se encargan de la limpieza de los más de 9.390 depósitos de basura existentes en el municipio. «Hemos estado pendientes de algunas de las rutas de estos vehículos y resulta que de cada tres contenedores, solo se lava uno. Cada contenedor tendría que limpiarse una vez por semana y esto no está ocurriendo. Por ejemplo, donde yo vivo, en una semana se tendrían que haber lavado 931 depósitos y sólo se actuó con 72», manifestó la exalcaldesa socialista.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del Partido Popular, niega que el servicio no se esté realizando y señala que las afirmaciones que ha realizado la portavoz del PSOE «son muy graves». El también primer teniente de alcalde informa de que son tres los vehículos los que se encargan de la limpieza de los contenedores en Santa Cruz, y, además, añade, también se emplean baldeadores para las aceras.

El edil de Servicios Públicos contesta que si los contenedores «apestan», es por un mal uso de los vecinos

Mal uso

Por lo tanto, y según lo ha declarado Carlos Tarife, «si los contenedores de basura apestan, es por el mal uso que hace de los mismos los ciudadanos». «Y si la portavoz del PSOE considera que el actual contrato de limpieza de Santa Cruz no es el más adecuado, que es lo que yo también pienso, no tendría que haberlo presentado en 2019 con tanta alegría, como si fuese lo mejor», ha comentado el edil de Servicios Públicos.

Nuevo contrato

Éste recuerda que el Ayuntamiento ya está trabajando en la licitación de un nuevo contrato, «con el que ampliaremos el número de barrenderos en la ciudad, entre otras muchas mejoras».