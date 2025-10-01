¿Bodas, cine de verano o congresos en el Estadio de Santa Cruz de Tenerife? El Heliodoro se abre a la celebración de eventos

El Estadio Heliodoro Rodríguez López, situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, se abre a la celebración de diferentes eventos. Así lo anunciaron este martes, 30 de septiembre, tanto el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, como el alcalde de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez (CC), durante la celebración, por primera vez en este recinto, del Encuentro Anual con el Sector Turístico-MICE. Aunque, y según aclararon, aún no hay nada cerrado y el propietario de la instalación deportiva es el Cabildo, no se descarta que en el Heliodoro puedan llevarse a cabo bodas, comuniones, bautizos, reuniones de empresas, cine de verano y hasta la presentación de las candidatas a Reina del Carnaval.

El regidor chicharrero destacó que a partir de este martes, con la celebración del Encuentro de Turismo MICE, organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, que ha incluido una experiencia gastronómica para las empresas participantes, se abre un camino para el Estadio Heliodoro Rodríguez López, para que se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actos, más allá de conciertos de grandes artistas, algo que ya se realiza.

"Por primera vez, estamos utilizando el Heliodoro para un evento de estas características, y también podría acoger bodas, bautizos y comuniones, actos que ayuden al CD Tenerife a subir a primera división", manifestó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante su intervención en el Encuentro MICE.

José Manuel Bermúdez apuntó a EL DÍA que muchos estadios de España se están convirtiendo en la actualidad en lugares de celebración de eventos; "se aprovechan los días que no hay partidos para acoger diferentes actos". "Por ejemplo, en el estadio del Atlético de Madrid se realizan eventos para empresas. Se me ocurre por ejemplo que el Heliodoro podría ser un lugar ideal para llevar a cabo un cine de verano o un encuentro de empresas", manifestó el alcalde.

Muchas posibilidades

Éste aclaró que dichas celebraciones se llevarían a cabo en la parte del campo que no afecta al césped de la zona de juego, donde, precisamente, este martes ha tenido lugar el Encuentro de Turismo MICE. "Se trata de un espacio fantástico, que, sin duda, tiene muchas posibilidades. Y hoy estamos abriendo un camino", agregó. Entre dichas posibilidades también se podría encontrar la presentación de las candidatas al Carnaval chicharrero.

Explotar el recinto

Por su parte, el presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Miñambres, admitió que no se descarta la celebración de eventos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, tal y como lo ha planteado el alcalde de la capital chicharrera. "Todo aquello que podamos explotar y sacarle rendimiento, lo haremos. Pero es cierto que todavía no hay nada programado, estructurado. Sí hay ideas y trabajaremos en ellas. Esta zona del estadio es muy agradable para acoger actos, da gusto estar aquí y ver como la gente lo disfruta", comentó.

Con respecto a la posibilidad de que se lleven a cabo bodas, comuniones o bautizos en el Heliodoro, entre otros actos, Miñambres afirmó que no se descarta. "Todo se andará y se verá. Es verdad que llevamos barajando desde hace tiempo la posibilidad de explotar este espacio de diferentes maneras", agregó el presidente del Club Deportivo Tenerife.

Presentacón institucional del Bus Turístico de Santa Cruz. / El Día

Heliodoro Tour

En ese sentido, recordó que se ha puesto en marcha la iniciativa Heliodoro Tour, un programa de visitas para mostrar a turistas y residentes, por un coste de 7,5 euros, todos los rincones del estadio. El alcalde indicó al respecto que el Heliodoro Tour se suma a los atractivos productos turísticos que ofrece la ciudad de Santa Cruz a los visitantes.

Bus Turístico

Precisamente, la parada del Estadio Heliodoro Rodríguez López fue el lugar elegido este martes para presentar de manera oficial el Bus Turístico de Santa Cruz de Tenerife, acto en el que participaron varios jugadores del Club Deportivo Tenerife. La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez (PP), y el director general de la empresa City Sightseeing España, Isaac Flores, destacaron que este servicio ha regresado a la capital chicharrera con un total de 13 paradas, incorporando nuevas zonas en la ruta de la guagua, como la del Estadio. Hasta el momento, ya se han subido al Bus Turístio de Santa Cruz 8.000 pasajeros. Toda la información sobre el Bus Turístico se encuentra disponible en la web de City Sightseeing.