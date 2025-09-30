Santa Cruz de Tenerife aprueba el proyecto que garantizará el suministro de agua

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha aprobado el proyecto de ampliación de la Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM), ubicada en Cueva Bermeja, «actuación que garantizará el suministro de agua en el municipio en los próximos 50 años». El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que con la aprobación del proyecto se da el paso definitivo para que Sacyr, socio mayoritario de Emmasa (Empresa Mixta de Aguas), pueda iniciar las obras. La previsión es que la ejecución de estos trabajos, con los que la capacidad de producción de la desaladora pasará de 28.000 a 40.000 metros cúbicos diarios, comience a finales de enero de 2026.

El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, comenta que esta actuación supondrá una inversión de más de 10,3 millones de euros y se ejecutará en un plazo de 16 meses, por lo que se estima que a partir del verano de 2027 prácticamente toda el agua potable de Santa Cruz de Tenerife procederá del mar. «La ampliación de la desaladora supone un hito para la ciudad y un paso más en el compromiso de garantizar el abastecimiento de agua en Santa Cruz», manifiesta el regidor, quien indica que este proyecto nace como respuesta y solución a la creciente demanda del servicio de agua y a la necesidad de reforzar la seguridad hídrica en la capital.

Plan de inversiones

Esta actuación está incluida en el plan de inversiones acordado entre el Ayuntamiento chicharrero y Sacyr, con el que la compañía invertirá en los próximos años, «sin coste para los ciudadanos», 20 millones de euros para mejorar las infraestructuras hídricas del municipio, según lo recuerda el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP). El también primer teniente de alcalde resalta que con la aprobación del proyecto de ampliación de la desaladora y con la autorización de la ejecución de las obras, por parte de la Junta de Gobierno local, se da un paso sumamente importante y decisivo para el futuro de la ciudad.

Consumo actual

En la actualidad, Santa Cruz de Tenerife consume diariamente unos 43.000 metros cúbicos de agua potable, lo que equivale al contenido de 17 piscinas olímpicas. De éstos, 30.000 proceden de la desaladora de Cueva Bermeja, lo que supone el 70% del agua total que se consume en el municipio. El resto se obtiene de pozos y galerías. Con el proyecto de ampliación de la EDAM, casi toda el agua para el consumo humano en Santa Cruz procederá del mar.

Superficie

Para ello, la desaladora incrementará su superficie construida en un 42,5%. A los 3.239,33 metros cuadrados ya construidos en la actualidad sobre terrenos portuarios, en Cueva Bermeja, se sumarán otros 1.368,94 metros cuadrados.

Obras

En líneas generales, las obras de ampliación de la EDAM de Santa Cruz consistirán en la construcción de la edificación necesaria para asumir el incremento de producción y en la instalación de dos nuevos módulo de ósmosis inversa (proceso principal para separar el agua potable del agua salada, reteniendo sales y otros contaminantes), uno de 10.000 metros cúbicos al día y otro de 8.000.

El proyecto previsto también incluye actuaciones de mejora en las etapas de filtración previa al tratamiento de ósmosis, así como en el postratamiento, con la mejora de la remineralización «incorporando lechos de calcita».

Agua liberada

Desde Emmasa se destaca que, gracias a la ejecución de este proyecto, el municipio dejará de depender de pozos y galerías, y se liberarán casi cuatro millones de metros cúbicos de agua al año que actualmente se consumen en la ciudad. «Éstos pasarán a estar disponibles para ser consumidos por otros municipios de la Isla o para consumo agrícola, lo que permitirá mejorar la situación de crisis hídrica que sufre la isla de Tenerife».

Calidad

Tanto el Ayuntamiento chicharrero como la Empresa Mixta de Aguas resaltan que con la desalación se obtiene agua de «mayor calidad», evitando situaciones como la que vivió el municipio a finales de 2024, cuando se tuvo que restringir el consumo a los menores de 8 años por la presencia de flúor.

«Asimismo, disminuye la dependencia de los canales, de forma que el servicio de abastecimiento de agua en Santa Cruz de Tenerife será más resiliente ante las posibles incidencias que puedan surgir en el futuro».