El hallazgo del aljibe retrasa nueve meses la obra del Viera y Clavijo de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de su Junta de Gobierno, aprobó este lunes la modificación del proyecto de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo debido al hallazgo, a finales del año pasado, de un aljibe subterráneo. Como consecuencia de esta modificación, se retrasa la finalización de la obra y se incrementa su coste. En concreto, al plazo de ejecución inicial de 24 meses se suman otros nueve más y a los 12,4 millones de euros presupuestados en unprincipio se suman 2,1 millones más.

El concejal de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, prevé que la rehabilitación del Viera y Clavijo, cuyo edificio principal se convertirá en el primer centro cultural CaixaForum de Canarias, esté lista en julio de 2026. Precisamente, el antiguo aljibe fue encontrado durante la ejecución de las obras en el antiguo colegio de la Asunción. Este hallazgo, explica el edil, permite la reubicación «estratégica» de la sala de máquinas del inmueble junto al aljibe, lo que a su vez, añade Rivero, permitirá sumar a los 4.800 metros cuadrados de uso público y cultural del parque otros 100 metros cuadrados más que no estaban previstos.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta modificación del proyecto garantiza la excelencia del resultado final. «A veces, las obras en inmuebles históricos como el Viera y Clavijo, declarado Bien de Interés Cultural, nos reservan sorpresas que, lejos de ser un obstáculo, se convierten en una oportunidad, como ha ocurrido en este caso», añade el regidor.

Decisión técnica

Bermúdez explica que el hallazgo de este aljibe ha permitido tomar una decisión técnica que «mejora sustancialmente el diseño del edificio». «Aprovecharemos el espacio del aljibe para ubicar junto a él toda la sala de máquinas y servicios del edificio, como las telecomunicaciones, transformando entonces, en el inmueble, un espacio originalmente destinado a maquinaria en 100 metros cuadrados útiles para la cultura y el uso ciudadano», afirma.

Dimensiones considerables

El aljibe subterráneo fue localizado tras completarse las labores de desmonte y demoliciones iniciales de la obra. Éste se encuentra en la zona sur exterior de la parcela y «cuenta con unas dimensiones considerables (5 metros de ancho, 9,80 de largo y 5,20 de profundidad). El informe del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento propuso modificar el proyecto para ejecutar un nuevo sótano de instalaciones en el lugar del aljibe. El objetivo es trasladar allí la sala de máquinas del edificio principal, que estaba originalmente prevista bajo el ala sur.

Reubicación

«Esta reubicación se considera altamente beneficiosa, ya que liberará 100 metros cuadrados del espacio original para otros usos más vinculados al Bien de Interés Cultural. Este nuevo espacio, al tener tres fachadas y acceso directo a la zona de la Ceiba, ofrecerá un alto grado de flexibilidad para usos culturales», resalta Rivero. Esta modificación del proyecto ha sido autorizada por el Cabildo.