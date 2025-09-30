Apuesta "sin precedentes" de Santa Cruz de Tenerife por el turismo de congresos

El municipio de Santa Cruz de Tenerife anuncia una apuesta "sin precedentes" por el turismo de congresos, con el objetivo de impulsar un "turismo de calidad" en la capital chicharrera. Así lo manifestaron este martes, 30 de septiembre, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, durante la celebración, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, del Encuentro Anual con el Sector Turístico MICE, en el que participaron más de 200 profesionales. La Sociedad de Desarrollo pidió la colaboración del sector privado parar impulsar el turismo de congresos en Santa Cruz.

El alcalde de la capital tinerfeña manifestó que Santa Cruz de Tenerife quiere convertirse en un referente en turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos. Precisamente, añadió, estas jornadas de análisis y trabajo colaborativo son estratégicas para explorar nuevas tendencias, compartir experiencias y diseñar líneas de actuación para fortalecer la competitividad del destino. Apuntó que con el Encuentro Anual MICE, en el que la gastronomía ha sido un eje fundamental como uno de los principales atractivos que puede ofrecer la ciudad, la Sociedad de Desarrollo pretende cruzar oferta y demanda turística de la capital.

Sedes

"Santa Cruz es puerta de entrada al Atlántico, es una ciudad abierta, dinámica y llena de talento. Contamos con infraestructuras modernas, conectividad privilegiada, clima único y una oferta cultural y gastronómica que nos diferencia en el mapa del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos. Además, ofrecemos actividades todos los fines de semana y más de una decena de sedes para la celebración de congresos, como el Auditorio, el Recinto Ferial, el Parque Marítimo, la Casa del Carnaval o el Palmétum", indicó Bermúdez.

En ese sentido, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo insistió en que Santa Cruz reúne todos los elementos necesarios para posicionarse como referente competitivo del segmento MICE: infraestructuras de referencia mundial, la accesibilidad y conectividad, y "nuestra experiencia en hospitalidad".

Experiencias memorables

"Por eso apostamos por el turismo de congresos para la ciudad y por eso seguimos trabajando en una oferta cultural, gastronómica y de experiencias, creando sinergias y fomentando la colaboración público-privada, que, sin lugar a dudas, es esencial para posicionar a Santa Cruz como un destino MICE. Nuestro objetivo es generar experiencias memorables para los que visitan nuestra ciudad, de manera que se alarguen las estancias, que se promocione Santa Cruz en todo el mundo, y que aquellos que acuden a congresos en esta ciudad quieran repetir", añadió.

Atractivos turísticos

Pérez informó de que el municipio sigue sumando atractivos turísticos, como el Templo Masónico, que abrirá sus puertas en breve como centro de visitantes; el Bus Turístico, que ya está en marcha; el Heliodoro Tour, un programa de visitas para visitar el Estadio Heliodoro Rodríguez López, o la próxima apertura, en Santa Cruz de Tenerife, del único centro cultural CaixaForum en Canarias, que se ubicará en el Parque Cultural Viera y Clavijo. Asimismo, destacó la puesta en marcha de una web dedicada específicamente al turismo de congresos, www.santacruzconventionbureau.com, una herramienta que ofrece la capital para atraer la celebración de congresos, en la que se muestran las ventajas que ofrece la capital chicharrera.

Impacto

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, indicó que el turismo MICE factura a nivel mundial 1,2 billones de euros, y que, en concreto, en Tenerife, supone un impacto directo que asciende a 194 millones de euros. "El gasto del turista de negocios triplica al que realiza un turista de ocio", resaltó.